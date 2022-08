Video de Pilar Cisneros confirma que rechaza comisión investigadora sobre campaña de Chaves

La jefa del PPSD en la Asamblea, Pilar Cisneros, no quiere que se cree una comisión investigadora del financiamiento electoral de Rodrigo Chaves. Calificó la idea de "loquera". Foto: Asamblea Legislativa

La noche del martes, la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD), difundió un video en el que acusó a La Nación de incurrir en tergiversaciones por publicar que su partido se opone a la creación de una comisión investigadora sobre el financiamiento de campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y del PPSD. Sin embargo, el propio video confirma que ella y su bancada se oponen a crear el panel investigador; incluso, en declaraciones a la prensa, calificó la propuesta de “loquera”.

El jueves pasado, el Frente Amplio (FA) y el Liberal Progresista (PLP) presentaron una moción para conformar la comisión a raíz de un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual concluyó que existen indicios de un “oscuro” esquema de financiamiento en la campaña de Chaves mediante el uso de dos presuntas estructuras paralelas.

Pilar Cisneros confirma oposición a comisión investigadora de campaña de Chaves La jefa del PPSD confirmó que la fracción que lidera no votará a favor de hacer una comisión especial, sino que apuntan a que se investiguen todos los partidos.

La moción es explícita en que la investigación sería sobre las finanzas electorales de Chaves y del PPSD. El planteamiento es apoyado por Liberación Nacional (PLN) la Unidad Social Cristiana (PUSC).

El martes de esta semana, La Nación publicó que, según Cisneros, el partido de Gobierno rechaza crear el foro investigador de la campaña de Chaves y el PPSD, y que su postura es que se investiguen las campañas de todos los partidos como un expediente más en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos, en donde hay decenas de indagaciones de múltiples temas.

Asimismo, se reportó que la jefa de fracción anunció el voto negativo de los diputados oficialistas a la moción del FA y el PLP, tal como votó en contra de otra propuesta de comisión investigadora de finanzas electorales presentada a principios del periodo

En la mañana del martes, Cisneros dijo a la prensa en la Asamblea Legislativa: “Ya lo habíamos rechazado. En el plenario se presentó uno y lo rechazamos por amplia mayoría (...). Votaríamos igual que la vez pasada, o sea, es una loquera”.

Luego, en el video de un minuto, la diputada confirma la misma posición: “¿Qué fue lo que yo dije? Hace algunas semanas se presentó una moción en el plenario para crear una nueva comisión que investigara las finanzas de los partidos políticos. Eso fue rechazado por la mayoría de los diputados, quienes decidimos que eso debía ser investigado en la Comisión de Ingreso y Gasto como se hará, pero eso es muy diferente a decir que nosotros no queremos que se investigue”.

Pese a que sus declaraciones corroboran lo dicho por este medio, de que el partido de gobierno se opone a crear la comisión investigadora, Cisneros dijo: “Es increíble cómo algunos medios de comunicación, en especial La Nación, tergiversan lo que yo dije”.

En sus declaraciones iniciales y tal como lo publicó este periódico, Cisneros enfatizó varias veces que su partido apoya una investigación de todas las finanzas partidarias en la campaña 2022, pero no en un órgano especial ni específicamente sobre el PPSD.

Esta es la transcripción de las declaraciones de la legisladora, dadas temprano este martes:

-El tema lleva una semana y no avanza, ¿cuál es la posición de Progreso sobre ese tema? Copiado!

-Mire, ya nosotros habíamos... ¿Se acuerda que se había presentado aquí una moción que se rechazó en plenario, para crear otra comisión? Sería la comisión número 37. Lo que habíamos acordado era mandarla a Ingreso y Gasto Público, donde se va a investigar. En todo caso, la fracción está absolutamente de acuerdo que se investigue las finanzas de todos los partidos.

-¿Pero desde la Comisión de Ingreso y Gasto Público? Copiado!

-Sí señor, desde la Comisión de Gasto Público.

-¿No hacer una comisión nueva? Copiado!

-No, ya lo habíamos rechazado. En el plenario se presentó uno y lo rechazamos por amplia mayoría.

-¿Esta moción, que presentaron los del Frente Amplio y el Liberal Progresista? Copiado!

-Yo no la conozco, a mí no me la han presentado, no la he conocido, no sé. Pero supongo que, si se rechazó en una primera instancia, en el plenario, crear otra comisión, la número 37 para 57 diputados, no sé si la volverán a aprobar o no. En todo caso, a mí no me importa dónde se investigue, que se investigue a todos los partidos.

-Si eventualmente se pusiera a discusión acá en el plenario, ¿ustedes qué harían, votarían igual que la vez pasada? Copiado!

-Votaríamos igual que la vez pasada, o sea, es una loquera. Entiéndame lo que yo le digo. Ayer, hemos salido a las 9:30 de la noche. Ok.

-De Hacendarios... Copiado!

-De Hacendarios, entonces todos los días así. Todas las comisiones están buscando extraordinarias. Estamos desde la mañana hasta tardísimo en la noche. Cuántas comisiones más y a qué hora lo haríamos.

-Para tenerlo claro, ¿no es un tema de fondo, es de más comisiones, por lo que ustedes se opondrían a esta nueva comisión? Copiado!

-Exactamente, exactamente. Nosotros estamos absolutamente en favor de que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación de todos los partidos políticos.

-¿En Ingreso y Gasto Público? Copiado!

-En Ingreso y Gasto Público, donde corresponde, donde se hacen todas las investigaciones.

-Pero la premisa era enviar ese caso ahí y darle prioridad, pero han pasado no sé cuántas semanas... Copiado!

-Es que yo no sé... o sea, se... se toman las decisiones de a qué se le da prioridad. Tenemos no sé cuántas semanas de estar estudiando la ruta a San Carlos, donde pasaron 80 elefantes blancos, las cosas más impresionantes, es impresionante escucharlo de los actores. Creo que estamos a punto de escuchar eso. Si hubiese un consenso, o una mayoría en la comisión para que se entre de lleno en los partidos políticos, no tengo ningún problema. Estamos totalmente abiertos.