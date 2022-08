Partido de gobierno rechaza comisión investigadora de financiamiento electoral de Chaves

La fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se opone a la creación de una comisión especial investigadora sobre el financiamiento de la campaña electoral del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Así lo afirmó la jefa de bancada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la diputada Pilar Cisneros, este martes por la mañana. La política dijo que su agrupación está de acuerdo con investigar las campañas de todos los partidos, pero no en una comisión especial, sino como un expediente más en el foro de Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

En cambio, el Frente Amplio (FA) y el Liberal Progresista (PLP) proponen una comisión especial para indagar el financiamiento de la campaña del mandatario, a raíz de los hechos señalados en un informe que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió al Ministerio Público sobre un “oscuro” esquema de financiamiento paralelo.

Esa postura también la apoyan Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

En tanto, Pilar Cisneros insistió en que existen demasiadas comisiones en la Asamblea Legislativa.

“Ya nosotros habíamos votado en contra de hacer otra comisión, que sería la número 37. Lo que habíamos acordado es mandar eso a Ingreso y Gasto Público, donde se iba a investigar. En todo caso, la fracción está absolutamente de acuerdo en que se investiguen las finanzas de todos los partidos”, insistió.

Agregó que, en una vez anterior, al principio de este periodo, se había rechazado por amplia mayoría la idea de crear un nuevo foro investigador. También, dijo que desconoce la moción del FA y del PLP.

“No la conozco, no me la han presentado. No sé. Supongo que si se rechazó en una primera instancia crear otra comisión, no sé si la volverán a votar en contra o no. En todo caso, no me importa dónde se investigue, pero que se investigue a todos los partidos”, dijo.

Agregó que, si la moción se tramita finalmente en el plenario, votarían en contra, porque “es una loquera, entiéndame, ayer salimos a las 9:30 p. m.”.