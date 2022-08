Frente Amplio y Liberal Progresista piden comisión investigadora de campaña de Chaves

El frenteamplista Jonathan Acuña (a la izquierda) y el liberal progresista Eliécer Feinzaig (a la derecha) apoyan la creación de la comisión investigadora de la campaña de Chaves. En la imagen, está con ellos el diputado José Joaquín Hernández, del PLN. Foto: Asamblea Legislativa

Los diputados del Frente Amplio (FA) y del Liberal Progresista (PLP) firmaron y presentaron este jueves una comisión para que la Asamblea Legislativa cree una comisión especial investigadora del financiamiento de la campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

A su vez, la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que apoyará la moción.

A raíz de un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento electoral de la campaña de Chaves, dado a conocer esta semana, el jefe de la fracción frenteamplista, Jonathan Acuña, insistió ante el plenario legislativo en la urgencia de indagar esos hechos desde el Congreso.

La información del órgano electoral remitida al Ministerio Público (MP) concluyó que “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento” mediante el uso de dos aparentes estructuras paralelas, las cuales habrían captado y movido dinero para gastos electorales sin que el público conociera el origen.

“En el informe que ha sido revelado por la prensa, el TSE ha encontrado indicios de mucho peso sobre la existencia de no una, sino de dos estructuras paralelas en la campaña electoral del partido que hoy nos gobierna. Casi nunca es de mi agrado decir ‘se los dijimos’, porque casi siempre está asociado a una mala noticia, pero diputados, se los dijimos”, afirmó el diputado Acuña.

El plenario legislativo rechazó, el 16 de junio anterior, una primera moción del Frente Amplio para investigar el financiamiento de las campañas electorales. En esa ocasión, la propuesta solo reunió los votos de nueve diputados.

“Estamos a tiempo de recapacitar, diputados”, les insistió Acuña a los legisladores este jueves en el plenario, a raíz de los nuevos hechos revelados sobre el financiamiento de la campaña del PPSD.

Minutos después de su intervención, la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP) anunció su apoyo a la propuesta y sus diputados aportaron sus firmas a la moción frenteamplista.

“Ciertamente hay demasiadas comisiones en este Congreso, pero la información que ha trascendido en los últimos días es lo suficientemente grave como para que valga la pena hacer el esfuerzo”, declaró el diputado Eliécer Feinzaig.

Añadió que, en el pasado, el PLP votó en contra de la moción porque “no tenía sentido hacer la investigación”, en momentos en que los partidos políticos no habían presentado su liquidación de gastos ante el TSE.

En tanto, mediante un video compartido por la unidad de comunicación del PUSC, la diputada socialcristiana Vanessa Castro manifestó que su partido “apoya la creación de una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa” para “llegar al final de este tema del financiamiento de partidos políticos”.

La moción del Frente Amplio pide crear una comisión especial legislativa que investigue “las presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de partidos políticos durante la campaña presidencial 2022″.

El foro estaría integrado por dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), la representación política más numerosa del Congreso, así como por un congresista del oficialista PPSD, uno de PUSC, uno de Nueva República (PNR), uno del PLP y uno del FA.

De aprobarse la creación de la comisión, los diputados deberán emitir un informe a más tardar el 16 de noviembre del presente año, con la posibilidad de solicitar prórrogas.

Presidente rechazó referirse al informe

El mandatario Rodrigo Chaves fue consultado este miércoles en conferencia de prensa sobre el informe emitido por el órgano electoral. No obstante, el presidente rechazó referirse al tema.

A su vez, criticó que el informe haya sido publicado por la prensa, al alegar que hubo una filtración ilegal.

“Yo no puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal en violación al código correspondiente. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo en paz, pero no voy a responder a algo que no tiene ni forma ni legitimidad porque fue filtrado ilegalmente”, argumentó Chaves.

En una de las dos estructuras, según el TSE, el dinero se habría movido mediante un fideicomiso denominado Costa Rica Próspera, fundado por Chaves y por el banquero Jack Loeb, bajo la administración la empresa ATA Trust Company, vinculada al hoy canciller de la República, Arnoldo André.

El segundo esquema tiene relación con el pago de facturas por miles de dólares desde las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, una asistente de administrativa de 24 años, quien es hija del diputado electo por San José, Waldo Agüero. Ella coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021.

Fideicomiso nació para impulsar candidatura de Rodrigo Chaves, relata exasistente del candidato

Para el informe del TSE, tres agencias de comunicación confirmaron haber recibido pagos, por servicios para la campaña, de parte del empresario Jack Loeb o del fideicomiso, sin que el dinero proviniera de las cuentas del Partido Progreso Social.

