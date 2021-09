Vicepresidenta de Rolando Araya representa un conflicto para el TSE

Rolando Araya afirmó que se dio cuenta del parentesco de Ana Lupita Mora con Luis Antonio Sobrado dos días antes de integrarla a su fórmula y ya no tenía tiempo de cambiarla. (La Nación)

La postulación de la periodista Ana Lupita Mora como candidata a vicepresidenta de la República, como parte de la fórmula presidencial de Rolando Araya por el Partido Costa Rica Justa (PCRJ), planteará un conflicto para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La situación obedece a que Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente del TSE, es cuñado de la aspirante a la vicepresidencia de Araya.

El Código Electoral de Costa Rica estipula que los magistrados del órgano electoral deben inhibirse si algún candidato a un puesto de elección popular es familiar suyo, por hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.

El TSE informó de que, cuando se inscriben las candidaturas, el departamento de Registro Electoral debe advertir si algún candidato tiene parentesco con alguno de los miembros del Tribunal.

Luego, se pasaría a una segunda etapa en la cual el magistrado o magistrada presenta ante sus compañeros una inhibitoria con base en el artículo 7 del Código Electoral. Finalmente, estos jueces, determinarán si se aplica o no el impedimento que está reglado por la ley.

Consultado por este medio, el candidato Rolando Araya aseguró que sabían del parentesco antes de designar a Mora en su fórmula. Relató que se enteró dos días antes de que se realizara la Asamblea Nacional de la agrupación política, el 29 de agosto pasado.

“Nos dimos cuenta antes de nombrarla, pero yo ya no tenía tiempo de sustituirla. A esa altura yo ya no tenía tiempo de buscar otra candidata. Yo a Ana Lupita Mora le propuse que fuera candidata a vicepresidenta un jueves y ya el domingo era la designación. Me enteré de esa situación el viernes en la noche o el sábado; a esa hora ya no tenía chance de buscar otra, y además no tenía motivo”, afirmó.

El político de 74 años dijo que la periodista, a quien califica como una de sus amigas cercanas, estuvo de acuerdo en seguir adelante con su nominación. “Si el interés suyo es saber si lo hicimos adrede, no, de ninguna manera”, añadió.

Mora fue la encargada de prensa de Rolando Araya para la convención interna de Liberación Nacional (PLN), que el político e ingeniero perdió frente a José María Figueres.

Luego de su derrota electoral, Araya se unió a las filas del partido fundado por el diputado independiente Dragos Dolanescu. Tanto Araya como su periodista fueron integrados a la nómina presidencial por acuerdo de la Asamblea Nacional de Costa Rica Justa.

Los asambleístas de dicha agrupación acogieron la fórmula presentada por Araya, que también postuló a la primera vicepresidencia al empresario turístico Orlando Guerrero.

El empresario fue tesorero de la campaña de Johnny Araya, en el 2014, cuando el alcalde de San José aspiró a la Presidencia con Liberación Nacional. Además fue uno de los principales donantes de la candidatura del hermano de Rolando Araya.

