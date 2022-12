Trol recibe amenazas luego de revelar pagos de ministra: ‘Vamos por usted’

“Vamos por usted”. “Tienes hasta el lunes para retractar tus palabras, sino te convertiré en el ser más odiado de Costa Rica”.

Amenazas como las anteriores recibió en su teléfono Alberto Vargas Zúñiga, el hombre detrás del trol Piero Calandrelli, después de revelar que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le pagó por atacar a periodistas en redes sociales desde su personaje ficticio.

Vargas expuso que, mediante mensajes de Whatsapp, personas cuya identidad desconoce le exigen retractarse de sus declaraciones.

Declaró a La Nación que “todavía siguen haciendo lo que yo hacía por plata”, lo que considera incorrecto. “Eso me tiene realmente molesto”, dijo.

En declaraciones a Telenoticias, Vargas aseguró que “lo que más preocupa de esto es que, debido a las declaraciones brindadas en las últimas horas, las amenazas continúan llegando, y son números diferentes, personas diferentes, personas molestas por todo lo que ha salido a la luz hasta este momento”.

Sostuvo que interpondrá una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), porque “siento bastante temor de salir de mi casa, pero quiero seguir adelante con esto”.

“No es posible que, por criticar al Gobierno o por sacar a la luz información que tiene que ser de conocimiento público, te estén amenazan o te estén intimidando. En una democracia como la nuestra esto no puede ser permitido”, declaró a Telenoticias.

Vargas, un costarricense de 37 años, admitió que la ministra Chacón le pagó, mediante un asesor del Ministerio de Salud, por atacar a periodistas de CRHoy en perfiles que tienen 31.000 seguidores en Facebook y 14.300 en Tiktok.

Vargas también aseveró a Telenoticias que una funcionaria de Casa Presidencial le pagó por hablar bien del presidente Rodrigo Chaves, y del nuevo partido político que formaron seguidores del mandatario.

Dijo que el dinero se lo envió Mayuli Ortega Guzmán, funcionaria de Enlace Territorial, y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPS). El hombre aseguró que ella también le solicitió hablar mal de Progreso Social Democrático (PPSD), agrupación que llevó a Chaves al poder.

Asimismo, Vargas dijo que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió ayuda para levantar la imagen de la ministra Joselyn Chacón.

El miércoles, relató a La Nación que, hace cuatro meses, por medio de una llamada de WhatsApp, Cisneros le solicitó colaboración ante los constantes errores de la jerarca de Salud en el ejercicio de sus funciones.

Según explicó Vargas, decidió dejar de trabajar con la ministra de Salud luego de que hicieron una “canallada” al expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos Chaves.

“Yo aguanté trabajar con Joselyn (Chacón) hasta un mes. Le dije que no me parecía correcta la forma de trabajar, podría estar necesitando plata, pero no iba a seguir haciendo eso”, añadió.

Esta es otra amenaza recibida por Vargas, ante la cual bloqueó el número telefónico y, aseguró, presentará las denuncias correspondientes ante el OIJ. (Imagen cortesía de Alberto Vargas).

