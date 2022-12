Álvaro Ramos dijo a Teletica que lo despidieron por no sumarse a discurso contra ‘La Nación’

Álvaro Ramos, quien hasta setiembre pasado fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dijo a Teletica que su salida de esa institución se debió a que no quiso sumarse a configurar un discurso en contra de La Nación.

En específico, Ramos habló de la conferencia de prensa del 6 de julio anterior, donde el presidente Rodrigo Chaves atacó a este diario utilizando datos distorsionados sobre los bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil, entre el 2013 y el 2014. Una parte de esa colocación fue adquirida por la CCSS y su operadora de pensiones a través de la Bolsa Nacional de Valores.

Según relató, ese 6 de julio él se limitó a brindar un discurso técnico, apegado a los hechos, en el que aclaraba que La Nación S. A. estaba al día en sus obligaciones y que no había ningún incumplimiento en el pago de los rendimientos.

Sin embargo, de acuerdo con Ramos, esa posición no le gustó al mandatario y desde entonces buscó una forma de sacarlo de la CCSS. Insistió en que la justificación del presidente para destituirlo es solo una excusa.

El 17 de setiembre, Chaves destituyó a Ramos por un desacuerdo en torno al aumento salarial retroactivo aprobado por la Junta Directiva de la Caja para sus 63.000 empleados. El gobernante alegó que esa medida viola la regla fiscal, un argumento que posteriormente fue desmentido por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

En una entrevista con la periodista de Telenoticias, Yessenia Alvarado, Álvaro Ramos relató cómo fue la relación con Chaves después de esa conferencia de prensa, la cual fue la antesala del cierre de Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, solo dos días después.

Esa clausura fue anulada por la Sala IV el 21 de octubre pasado, tras considerar que fue atropellada e ilegítima, y que violó la libertad de expresión de los periodistas de este diario pues se trataba de una represalia por informaciones que aludían a Chaves y al partido político que lo llevó al poder.

Captura de pantalla de la entrevista que Álvaro Ramos, expresidente de la CCSS, brindó este viernes 9 de diciembre a la periodista Yessenia Alvarado, de 'Telenoticias'.

En específico esto fue lo que dijo Ramos: “Cuando uno ya lo ve en frío, no tiene mucho sentido la razón por la que me echaron. Entonces, además, temas como el de La Nación sí me sentí muy usado, porque claro, yo fui la primera parte del rompecabezas.

Contó que el mandatario le explicó que le llegó una denuncia, cuyo origen no especificó, de que Grupo Nación había creado un fideicomiso, lo cual podría dificultar el acceso de los acreedores a los activos de la empresa en caso de impago de la emisión.

”A mí él (Chaves) llega y me dice: tengo esta denuncia. Y yo no me sentía muy cómodo, pero ¿qué pasaba si la denuncia era cierta? Efectivamente existe el fideicomiso, toda esa parte es cierta y el fideicomiso no fue declarado con todos los detalles que la normativa exige. Para mí era muy complicado decir, ‘me voy a hacer el loco con esto’. No, tenía que ser algo que yo analizara con seriedad, pero en la secuencia ordenada, y yo creo que fue público y notorio –cualquier ciudadano lo puede revisar–, hay una conferencia de prensa donde empiezo a explicarlo formal con toda la parte técnica y el presidente casi que me hace un lado, me dice, ‘usted es demasiado diplomático’ y procede a echar un discurso completamente en otra línea.

“Ya a partir de ahí, yo me empecé a sentir un poco incómodo y creo que él se sintió incomodo conmigo, de que de alguna manera él me quería usar para configurar el discurso. Yo no lo hice como él esperaba. Yo soy muy técnico porque ya es como mi personalidad. Yo soy muy técnico, yo no ando en vendetta (venganza), yo no ando persiguiendo a la gente, yo solo quiero construir. Entonces, claro, él debe haber dicho, ‘este ya no me sirve’.

“Yo pienso que a partir de ahí, bastantes meses antes de la destitución, él estuvo pensando de qué se agarraba para destituirme y encontró esto del aumento salarial como una excusa que, creo, que ni siquiera le ha servido mucho, porque como le digo, todos los demás sectores le han dicho no, no estamos de acuerdo con usted, desde la Uccaep hasta los sectores sindicales”.

En este enlace puede ver y leer la entrevista completa de Teletica.