“A mí me aprece que es demasiado baja y que va a causar exclusión financiera, porque entonces en el rubro de riesgo, en el rubro de pérdida esperada, las personas que presenten un nivel de riesgo superior al 10% siemplemente ya no es sujeta de crédito porque van a superar el nivel que me cubre la tasa de interés", explicó Alfaro.