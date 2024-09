Sala IV estudia amparo del Colegio de Periodistas contra Rodrigo Chaves por irrespeto a comunicadores

La Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo presentado por el Colegio de Periodistas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y dos de sus ministros por violación al derecho de libertad de expresión, insultos, burlas, intimidación e irrespeto en perjuicio de tres comunicadores.

Se trata de los periodistas Héctor Guzmán Suárez, David Chavarría Hernández y David Bolaños Acuña, trabajadores de los medios Stay TV, Radio Interferencia y Doble Check, respectivamente, estos dos últimos de la Universidad de Costa Rica.

“Es con el propósito de que la Sala Constitucional confirme la protección del trabajo de los profesionales en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de información de la ciudadanía que se materializa con sus preguntas, las respuestas obtenidas y la información procesada y publicada en medios de comunicación”, indica la gestión.

El amparo fue planteado contra Chaves, los jerarcas de Obras Públicas y de Comunicación, Mauricio Batalla y Arnold Zamora, así como contra el jefe o encargado de la Unidad de Protección Presidencial (UPP).

Los tres comunicadores afectados acudieron a las conferencias de prensa en Casa Presidencial los días 30 de julio y 11 de setiembre pasados para hacerle consultas al presidente y a otros jerarcas sobre temas de interés público.

En el caso de Guzmán, señala el recurso de amparo, hizo una pregunta a Laura Fernández, ministra de la Presidencia, sobre el proyecto de ley que pretende reducir las competencias y potestades de la Contraloría General de la República (CGR), conocido como ‘ley jaguar’. Sin embargo, fue interrumpido por la jerarca.

“Ahora bien, la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta”, comentó la jerarca. El periodista le respondió y dijo que no se trataba de una interpretación, además trató de leer un comunicado de la Sala Constitucional para demostrar que no estaba interpretando el pronunciamiento de los magistrados.

No obstante, de nuevo fue interrumpido, pero esta vez por el presidente de la República: “Tenga el respeto, está hablando la ministra, por favor, usted ha sido muy irrespetuoso, se calla, se lo digo y la deja terminar y si tiene repregunta la hace y punto. Sí, a mí no me venga con ser muy perspicaz. Adelante, señora ministra. No le va a faltar el respeto a una ministra de la República en frente del presidente de la República”, manifestó el mandatario.

La intervención de Chaves finalizó con un golpe al podio desde el que hablaba, afirma el recurso de amparo, firmado por Yanancy Noguera Calderón, presidenta de la Junta Directiva del Colegio.

En el caso de Chavarría y Bolaños, añadió la gestión, los comunicadores asistieron a la conferencia de prensa del 11 de setiembre para cuestionar al mandatario sobre su relación con un empresario que recibió permisos para tala de árboles en terrenos del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en Limón.

También iban a solicitar a la ministra Laura Fernández precisar el nombre de las empresas que, supuestamente, se irían del país si no se aprueban las jornadas de trabajo de doce horas.

Ambos periodistas fueron interrumpidos por Arnold Zamora, ministro de Comunicación, argumentando que sus repreguntas no tenían relación con la pregunta inicial, lo cual no era cierto.

Luego, según el recurso de amparo, los periodistas fueron víctimas de burlas por parte del mandatario y un comunicador afín a Casa Presidencial. Además, fueron rodeados por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y el director de prensa de Casa Presidencial, Luis Carlos Monge. También, relatan los periodistas, fueron rodeados por escoltas del presidente de la República.

La gestión fue presentada el 13 de setiembre y admitida por la Sala el día 17. El tribunal constitucional remitió el asunto al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Comunicación para que se pronuncien al respecto, en un plazo de tres días hábiles.

El caso se tramita bajo el expediente 24-025545-007-CO.

Otro caso de agresión contra periodistas

No es la primera vez que periodistas deben acudir a la Sala Constitucional para defenderse de ataques del mandatario. En 2023, los magistrados le dieron la razón a Jason Ureña, periodista de Telenoticias y condenaron a Chaves.

En su recurso, Ureña, de 27 años, también señaló que el mandatario llamó “sicarios políticos” a reporteros de La Nación, Teletica y Crhoy.com, deslegitimando su labor investigativa.

“La normalización de la violencia verbal contra un periodista es algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del primer mandatario y de una de sus ministras, quienes están sujetos a la obligación del respeto y de garantía de los derechos fundamentales”, detalló el reportero en el recurso de amparo.

Los magistrados sentenciaron que “ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos”.

LEA MÁS: Escoltas de Presidencia rodearon a periodistas que intentaron hacer repreguntas a Rodrigo Chaves

LEA MÁS: Sala IV condena insultos de presidente Rodrigo Chaves a periodistas