Escoltas de Presidencia rodearon a periodistas que intentaron hacer repreguntas a Rodrigo Chaves

Escoltas de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) rodearon a los periodistas David Bolaños y David Chavarría, de los medios Doble Check e Interferencia, cuando intentaron hacer repreguntas a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y al presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa efectuada este miércoles en Casa Presidencial.

En un video divulgado por el canal de La Reacción en YouTube, se observa a los periodistas reclamar que no se les permitió hacer sus repreguntas, mientras en el fondo se escucha a Chaves decir: “Un saludo a los dos David, ¿por qué se molestan? Que les manden un abrazo”.

Momentos después, Bolaños y Chavarría fueron rodeados por miembros de la escolta presidencial, mientras los periodistas decían: “Uno viene a hacer preguntas y se burlan de uno” y “es un asunto de respeto mutuo”. En el fondo, se escucha al mandatario decir: “Están ahí los dos David haciendo desorden. ¿Podemos continuar, don David y don David?”

Escolta Presidencial rodea a periodistas que intentaron hacer repregunta

David Chavarría relató a La Nación que el malestar surgió porque Chaves le impidió realizar una repregunta sobre la situación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Inicialmente, Chavarría le preguntó al mandatario si respaldaba la decisión del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, de remover a la exdirectora de Humedales, Jacklyn Rivera, cuatro días después de que ella se negara a recortar el área de humedales de Gandoca-Manzanillo.

Chaves respondió diciendo: “Bienvenido otra vez, ya veo por qué vino”, y cedió la palabra a Tattenbach, quien alegó no haber recibido el oficio en que Rivera explicaba que no era legal ni técnicamente viable cumplir con la solicitud del ministro de Ambiente.

Posteriormente, a Chavarría se le preguntó si tenía una repregunta, pero no se le permitió hacerla.

“El presidente Chaves impidió que pudiera hacer una repregunta relacionada al tema de Gandoca Manzanillo, que tenía que ver con las visitas del empresario Pacheco Dent (quien recibió un permiso de tala) a Casa Presidencial para reunirse en su despacho. Según el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y el mandatario, esto no tenía relación con el tema preguntado anteriormente, aunque en mi criterio sí existe una relación de hechos”, comentó Chavarría a este diario.

Añadió que, en otras ocasiones, se ha permitido a periodistas realizar repreguntas sin relación con el tema inicial, calificando el trato a ciertos medios como “arbitrario”. También, mencionó que, tras su intervención, Chaves continuó haciendo alusiones para burlarse de él.

“Luego de esto, Chaves pasó haciendo alusiones a mí para burlarse. Entonces, le cuestioné por qué no nos contestaba las preguntas. Ante esto, llegó el ministro del MOPT (Mauricio Batalla) a decir que tenía que respetar la investidura del presidente. Yo le contesté que el mandatario también debe respetar a la prensa y no ofender con ataques personales. También, al menos tres funcionarios de Casa Presidencial nos rodearon y, en un acto de intimidación, se quedaron ahí el resto de la conferencia”, continuó.

Este diario también conversó con el periodista David Bolaños, a quien tampoco se le permitió plantear su repregunta. En un inicio, Bolaños consultó sobre declaraciones que hizo la ministra Fernández ante jefaturas de la Asamblea Legislativa, en las que aseguró que hay empresas “con nombres y apellidos” que retirarían inversiones si no se aprueba el proyecto de jornadas laborales 4x3.

En su respuesta, Fernández indicó que no revelaría los nombres de las empresas involucradas, ya que se trata de información confidencial por “política empresarial”. Bolaños señaló que eso era falso y no respondía su pregunta, pero al intentar hacer una repregunta, fue interrumpido por el ministro de Comunicación, quien no le permitió continuar.

Inmediatamente, le apagaron el micrófono; el periodista cuestionó dicha acción, mientras la conferencia continuaba.

“Don Rodrigo recurre a apodos y nosotros nos fuimos a la zona de prensa a esperar a ver si era posible hacerle preguntas a los jerarcas después de la conferencia de prensa. Don Rodrigo continúa con los apodos, continúa burlándose de las personas a las que él acaba de impedirles que hagan una repregunta. Durante la conferencia, él hizo intermedios en los que se mofaba de las personas periodistas a quienes les impidió hacer una repregunta y cuestionar la información errónea que acababan de dar”, comentó Bolaños a este medio.

Agregó que, mientras estaban en la zona de prensa y los medios regionales intervenían, el presidente retomó los apodos y burlas hacia él y Chavarría, por lo que ambos levantaron la voz para decir: “Don Rodrigo, en lugar de decir apodos, ¿por qué no nos deja hacer preguntas?”

En ese momento, según Bolaños, un comunicador de nombre Marvin Rojas les gritó que se callaran y respetaran al presidente. Poco después, la UPP intervino, y uno de los oficiales se identificó con Bolaños. Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes, y Gabriel Aguilar, jefe de despacho de Chaves, también se acercaron.

Bolaños mencionó que ellos fueron los únicos reprendidos, mientras que Rojas, quien había iniciado la discusión, no recibió ninguna amonestación.

“Teníamos repreguntas que eran imprescindibles para parar la desinformación en la cual estaban incurriendo”, concluyó Bolaños.

La Nación consultó a Arnold Zamora y a Casa Presidencial directamente cuáles son los requisitos o pautas establecidos para formular las repreguntas. También, se consultó por qué se recurrió al despliegue de la escolta Presidencial para rodear a los periodistas. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

David Chavarría (izquierda) y David Bolaños (derecha) reclamaron que se les impidió formular repreguntas durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial este miércoles. (Foto: tomada de transmisión en vivo Presidencia de la República en YouTube)