Rodrigo Chaves y Xiomara Castro buscan reactivar el SICA

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, acordaron convocar a los demás gobernantes centroamericanos para reactivar el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El anuncio se produjo luego de una reunión entre Chaves y Castro en San José, este jueves 20 de junio.

Castro destacó la necesidad de enfrentar desafíos conjuntos. “Mi presencia aquí busca acuerdos bilaterales y la oportunidad de convocar a nuestros homólogos de Centroamérica para reactivar el SICA”, afirmó.

La presidenta subrayó que el cambio climático, el narcotráfico y la migración afectan gravemente a Centroamérica y América Latina, por lo que es crucial abordar estos problemas en conjunto.

Rodrigo Chaves apoyó el llamado de Castro y confirmó su disposición a participar en una eventual reunión.

“Si un país logra reducir el narcotráfico, es de esperar que esos delincuentes vayan a tratar de irse a otro país. Tenemos desafíos comunes, pero también un destino común y, si no trabajamos juntos y trabajamos separados, ese destino no necesariamente va a ser tan próspero”, explicó Chaves, quien añadió que ha pasado casi 15 años desde que los países que conforman el SICA no se reúnen.

La presidenta de Honduras arribó al aeropuerto Juan Santamaría cerca de las 11 a. m.. La recibieron el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, y el embajador de Honduras en Costa Rica, Carlos Orbin.

El SICA se creó en 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa con la participación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente, se unieron Belice, en el 2000, y República Dominicana, en el 2013.