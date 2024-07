Exjerarca de Dinadeco: Rodrigo Chaves y ministros acordaron recorte de ¢6.000 millones a asociaciones de desarrollo

Fabiola Romero Cruz, exdirectora ejecutiva de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), afirmó este martes que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y un grupo de ministros acordaron un recorte de ¢6.000 millones en el presupuesto para las asociaciones de desarrollo comunal, el cual ella calificó de “abrumador”.

Ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Romero explicó que, si bien el Poder Ejecutivo incluyó una reducción de ¢3.500 millones en los fondos destinados a las asociaciones de desarrollo en el cuarto presupuesto extraordinario de la República (para financiar el ajuste al salario base de policías), el Ministerio de Hacienda le comunicó a ella una cifra mayor por correo electrónico.

“Costarricenses, el dinero que se está debatiendo hoy acá son los ¢3.500 millones, mas no han tomado en cuenta que son realmente ¢6.000 millones, lo que el gobierno me pidió a mí congelar. No congelar, perdón, hacer un documento en el cual, por decisión del Ministerio de Gobernación y Policía, se cedieron ¢6.000 millones con el supuesto argumento de que era por una mala subejecución a nivel de proyectos, lo cual no es cierto”, declaró la exdirectora.

Del monto total, ¢4.942 provendrían del Fondo por Girar, que se alimenta de los recursos provenientes del 2% del impuesto sobre la renta, lo que dejaría un saldo disponible de solo ¢2.700 para entregar a las organizaciones comunales.

Ante una consulta del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), Romero reconoció que el monto es uno de los más bajos en los últimos periodos. “Sí, eso es lo que más me abrumó, que es el monto más bajo (en años recientes)”, aseguró.

Los restantes ¢1.058 millones, que completan los ¢6.000 millones, corresponden a la partida de financiamiento de proyectos de las asociaciones de desarrollo comunal. Este medio solicitó una reacción a Casa Presidencial sobre lo dicho por la exjerarca.

Dinadeco cuenta con dos tipos de financiamiento para las asociaciones. Uno se utiliza para proyectos y otro se transfiere directamente a las asociaciones de desarrollo, por medio del Fondo por Girar.

Romero fue destituida el pasado 21 de junio. En su lugar, se nombró a Roberto Alvarado Astúa, quien laboraba en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic).

Los diputados de Hacendarios aprobaron una moción para reintegrar los ¢3.500 millones a las asociaciones de desarrollo y, en su lugar, utilizar financiar el aumento de los policías con dinero del aporte de capital a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y recursos de la amortización de deuda interna.

Romero niega que recursos se subejecutaran

La exdirectora de Dinadeco negó la existencia de una subejecución de recursos en el Fondo por Girar, como alegó el Poder Ejecutivo para justificar el recorte. Así lo externó ante una serie de interrogantes planteadas por el legislador frenteamplista.

-Jonathan Acuña: “¿Los recursos del Fondo por Girar, nunca se subejecutan?”.

-Fabiola Romero: “Correcto, así es, nunca”.

-Jonathan Acuña: “Por tanto, ¿recortar ¢3.500 millones en este momento implica, necesariamente, quitarle plata a esas asociaciones de desarrollo? ¿No era plata que no se iba a ejecutar como se nos hizo ver acá?”.

-Fabiola: “Correcto, así es”.

Roberto Alvarado, nuevo director de Dinadeco, también manifestó que los recursos del Fondo por Girar se ejecutan sin mayores problemas.

“Con relación al esquema de ejecución, somos claros: tenemos la parte de Fondos por Girar, que se ejecuta prácticamente en su totalidad, y de los términos que yo me referí desde el inicio, hago referencia a lo que son proyectos, que es realmente la parte donde encontramos una traba bastante complicada a solucionar”

Ante lo expuesto, el diputado Acuña acusó al gobierno de generar una subejecución artificial para justificar los recortes presupuestarios.

Exdirectora desconoce las razones de su despido

Romero dijo a La Nación que desconocía las razones de su despido y negó los señalamientos del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la diputada oficialista Pilar Cisneros, respecto a su desempeño.

“Ellos argumentan la subejecución; hoy quedó demostrado que no existe tal inmensa subejecución. No obstante, todo el que se mete en esto sabe que un cargo político es puesto y quitado cuando quiere a la luz de la decisión del presidente de la República. En eso, no tengo ninguna objeción, es muy respetable para mí las decisiones que él tome, pero sí quiero aclarar que no es por un tema de subejecución y tampoco tengo claro por qué es”, expresó.

Cisneros indicó que la salida de Romero se debió a una “mala ejecución” de los recursos asignados a la institución y que, si bien se le dio una segunda oportunidad, “lo hizo peor”.

Por su parte, el ministro Acosta alegó que el movimiento presupuestario se realizó por la inexistencia de proyectos que se pudieran financiar con los recursos y por la ineficiente ejecución de Dinadeco, a cargo de la administración de estos dineros.

¿Qué es el Fondo por Girar?

Romero explicó que, por medio del Fondo por Girar, se giran recursos a las asociaciones de desarrollo cada fin de año, en el mes de diciembre, producto de la recaudación del impuesto sobre la renta. “Es dinero que se da para que hagan proyectos, de algún tipo de inversión social a las comunidades”, añadió.

La exfuncionaria aclaró que no es un dinero que requiera de mayor trámite por parte de las asociaciones, ya que solamente se requiere comprobar ciertos requisitos, como la idoneidad y estar al día con la institución.