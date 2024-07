Rodrigo Chaves sobre Pacheco Dent: ‘Si encuentran ilegalidad en los permisos, que proceda la justicia’

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, afirmó este jueves que no negará conocer al empresario Allan Pacheco Dent, a quien la Fiscalía detuvo por la obtención de un aparente permiso ilegal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar bosque en el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, al sur de la provincia de Limón.

“Si encuentran alguna ilegalidad en los permisos, etcétera, que proceda la justicia.

“No sé cuál es la acusación. El señor vive a la par de mi casa, o vivió, pero literalmente la puerta que sigue. Si yo quisiera hacer algo raro, oscuro, nada más tiene que venir o hubiera tenido que venir”, dijo Chaves.

Así reaccionó luego de conocerse que el gabinete y el personal de Casa Presidencial efectuaron dos fiestas en una finca de la familia de Pacheco Dent en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, además de que el propio presidente nombró al empresario en un cargo en el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y que este visitó en al menos siete ocasiones la Casa Presidencial.

“Yo no voy a decir ‘no lo conozco’, no voy a decir, no sé cuántas veces vino a Casa Presidencial”, alegó el mandatario.

Cuando se le consultó qué temas trataba Pacheco Dent en sus visitas a Presidencia, Chaves alegó: “Tiene que preguntar a quienes se reunieron con él”.

El mandatario se refirió a la fiesta del personal de Casa Presidencial, efectuada en diciembre del 2022, pero no habló del encuentro al que él convocó en el mismo sitio, en octubre del 2022, con los jerarcas de gobierno.

“El tema está siendo investigado; yo no niego conocerlo en lo más mínimo y las acusaciones cuáles son, que hubo una fiesta particular pagada por empleados públicos para celebrar la Navidad en una propiedad que le pertenece, hasta donde yo sé, a una pariente de la exesposa del señor; eso es todo lo que tengo que decir yo”.

Insistió en que Pacheco Dent vivía junto a su casa y de ahí vino la relación. “¿Que me metan a mí en acusaciones porque tengo vecinos? Todos tenemos. Eso no me preocupa en lo más mínimo. Son grupos políticos que no tienen absolutamente nada de fondo para acusar y lo que quieren es mentir”, aseveró.