Rodrigo Chaves revela piezas escogidas de expediente sobre acoso sexual

El candidato presidencial Rodrigo Chaves reveló, este martes, en conferencia de prensa, piezas escogidas del expediente con el que el Banco Mundial lo sancionó por denuncias de acoso sexual de dos subalternas suyas, en esta institución internacional. El político mostró conversaciones con las denunciantes, las cuales calificó de normales.

Según manifestó, se trata de intercambios sostenidos años después de que sucedieran los hechos alegados por las denunciantes, los cuales habrían ocurrido entre 2009 y 2010. Además, compartió secciones elegidas de declaraciones de funcionarias y de otros testigos en el proceso de investigación.

Rodrigo Chaves alegó que las conversaciones denotan relaciones cordiales que, en su criterio, no se habrían generado en caso de existir antecedentes de acoso sexual en contra de sus ex subalternas. No obstante, luego de exponer los mensajes, el candidato del Partido Progreso Social Democrático rehusó entregar el expediente completo.

“Estos expedientes (unos anexos ofrecidos a la prensa) demuestran de manera clara, inconsistencias, contradicciones, las mismas que me veo obligado a compartir. Y no quiero dañar la identidad de estas personas”, afirmó Chaves.

El siguiente es un intercambio de preguntas y respuestas al respecto:

— ¿Usted puede abrir el expediente completo para poder revisar el contexto de esta documentación?

— ¿Usted quiere relitigar este caso otra vez?

— No, es que usted es el que está presentado el expediente, partes del expediente.

— No, es lo único (que liberará a la prensa). Ahí en el expediente hay información muy confidencial de estas señoras; hay temas delicados.

— Pero usted las está exponiendo aquí.

— No, no lo estoy haciendo.

— ¿Por qué mostrar solamente lo que usted previamente seleccionó?, ¿por qué no abrir el expediente del todo?

— Yo no las estoy exponiendo, les quité el nombre. Hay gente que las juzgaría, yo no.

— Bueno, pero eso es solo una parte del expediente, ¿por qué considera que no se le dio peso a este informe don Rodrigo?, ¿por qué tiene las consecuencias que enfrenta actualmente?

— Se le dio tanto peso a esta información (las conversaciones que mostró) que fue suficiente para que tres instancias dijeran que no hubo acoso sexual.

— Degradarlo a usted (a un puesto no gerencial, como lo hizo el Banco Mundial) entonces, ¿no considera que fue un trato injusto?

— Mire, ellas hablaron bajo anonimato al Wall Street Journal y dijeron que para ellas fue muy doloroso. ¿Usted no cree que para mí fue doloroso también? Cuando entrevistan a 29 personas de un piso del Banco Mundial, eso es como pagarle un perifoneo ‘hay un caso contra Rodrigo Chaves’. Así funciona.

— Pero esa no es mi pregunta, mi pregunta es si ante todo lo que se aportó, que está en ese expediente, ¿por qué hubo una resolución en contra suya en ese momento?, ¿esas pruebas no valieron para eso?

— Tengamos claro que ellas acusaron y demandaron de que hubo acoso sexual. El Tribunal dijo ‘no’, la instancia decisoria dijo ‘no’, la instancia investigativa dijo ‘no’; pero no me dijeron ‘váyase simplemente’; me pusieron multas económicas por lo que ellos consideraron que un ejecutivo de mi altura no debió haber sido tan amigable, tal vez, no sé.

Sanción por acoso

En una primera instancia, en octubre del 2019, el departamento de Recursos Humanos de Banco Mundial impuso a Chaves una sanción administrativa, incluida una degradación a un puesto no gerencial y una congelación salarial de tres años, por “comportamiento inapropiado de naturaleza sexual”.

En julio del 2021, luego de una apelación de las víctimas al proceso seguido ante la Dirección de Personal, el BM emitió una alerta para “no volver a contratar” a Rodrigo Chaves; además, restringió su acceso a las instalaciones de la organización, informó al equipo de seguridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre esas restricciones y le ordenó al Banco pagarle a las víctimas $64.838 por los honorarios y costos legales del proceso.

[ ‘Wall Street Journal’ publica sobre acoso sexual de Rodrigo Chaves ]

Información en desarrollo.