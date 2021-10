‘Wall Street Journal’ publica sobre acoso sexual de Rodrigo Chaves

The Wall Street Journal Publicación de 'The Wall Street Journal' sobre el caso de acoso sexual del candidato presidencial Rodrigo Chaves, cuando trabajó en el Banco Mundial. Reproducción

“El Tribunal Administrativo del Banco Mundial (BM) determinó que la administración superior del banco, bajo la presidencia de David Malpass y sus dos predecesores, no sancionó adecuadamente a Rodrigo Chaves. Fue degradado, pero no despedido, a pesar de un patrón documentado de hostigamiento que duró al menos cuatro años e involucró a seis mujeres, según documentos relacionados al caso que fueron revisados por The Wall Street Journal”.

Así reza, este lunes, el segundo párrafo de la extensa información del prestigioso diario estadounidense sobre la forma en que el BM manejó la denuncia de acoso sexual que dos jóvenes empleadas presentaron contra Rodrigo Chaves, candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático, cuando trabajaba para la organización.

La publicación se titula “Banco Mundial manejó mal denuncia por acoso sexual, dice tribunal interno” y explica que el Banco pidió disculpas a las víctimas por el mal manejo del caso e insistió en que tomará medidas “para garantizar que quienes presenten denuncias tengan una voz más fuerte en los casos de acoso sexual”.

El artículo consigna, como oportunamente lo informó La Nación, que luego de una apelación de las víctimas al proceso seguido ante la Dirección de Personal, el BM emitió una alerta para “no volver a contratar” a Rodrigo Chaves; además, restringió su acceso a las instalaciones de la organización, informó al equipo de seguridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre esas restricciones y le ordenó al Banco pagarle a las víctimas $64.838 por los honorarios y costos legales del proceso.

La publicación cita un testimonio del copresidente del grupo de trabajo sobre acoso sexual, quien “les dijo a los investigadores que el nombre del señor Chaves había surgido durante las reuniones informales del personal como un ‘conocido acosador’”.

El diario estadounidense recoge las conclusiones emitidas por el Tribunal Administrativo del Banco Mundial en junio del 2021. Se trata de la resolución que La Nación utilizó para revelar, el pasado 30 de agosto, que el hoy candidato presidencial fue sancionado por acoso sexual.

The Wall Street Journal hace eco de las conclusiones del Tribunal: “Las acciones de Chaves incluyeron miradas lascivas, intentos de besos, invitaciones no deseadas a hoteles y vacaciones, preguntas sobre relaciones personales y comentarios sobre la apariencia física a media docena de mujeres, incluidas empleadas bancarias, subordinadas y consultoras, según los hallazgos.

“Dos de las mujeres involucradas tenían poco más de 20 años, eran sus primeros puestos de trabajo y ‘muy subalternas (junior) frente el señor Chaves, según el testimonio”, detalla la publicación del diario estadounidense.

Para emitir sus conclusiones, el tribunal interno revisó los testimonios de 30 testigos entrevistados por el departamento de ética del Banco Mundial. El diario norteamericano también registró las siguientes declaraciones de la actual jefa de Recursos Humanos, Annette Dixon: “Como muchas organizaciones grandes, sabemos que siempre podemos hacerlo mejor y debemos asegurarnos de que se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir irregularidades y apoyar a las sobrevivientes de hostigamiento sexual”.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Chaves negó haber acosado sexualmente a sus compañeras y alegó que las denuncias probablemente se originaron a partir de “diferencias culturales y comportamientos que para otras personas no serían ofensivos”.

Este lunes, en Costa Rica, el candidato presidencial dijo en un comunicado: “Detrás de todo esto hay pequeños pero poderosos grupos que tienen miedo del crecimiento que hemos tenido en las últimas semanas y les da temor que Rodrigo Chaves llegue al poder, a poner en orden el caos en que está sumido este país. Como yo no tengo miedo, convocaré a una conferencia en las próximas horas para aportar la información que ha hecho falta en el abordaje de todo este caso”.

Chaves dimitió a su cargo de Director País en Indonesia en octubre del 2019, días después de ser notificado de la primera resolución sobre el caso, la cual incluyó el traslado a un puesto de menor rango, sin posibilidad de ser ascendido ni de recibir aumentos salariales por tres años. Luego de renunciar, se vino a Costa Rica a asumir el cargo de ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado en el que estuvo hasta mayo del 2020.

En tanto, las víctimas le dijeron a The Wall Street Journal: “Nuestro caso ha sido muy doloroso y largo, pero estamos seguras de que fue para una buena causa.”

“Hemos visto el cambio de posición del Banco desde la decisión inicial, al reconocer que el comportamiento constituía acoso sexual e ir un paso adelante para protegernos en nuestro caso específico y, actualmente, trabaja en nuevas iniciativas para abordar el acoso sexual”. Las dos denunciantes no han sido identificadas públicamente; una de ellas trabaja todavía en el BM y la otra, en el FMI.

Reclamo de Asociación de Empleados

La publicación estadounidense también consigna que la Asociación de Empleados, la cual protege los derechos laborales del personal, “le dijo al Tribunal que la respuesta inicial del Banco a las denuncias evidenció una ‘comprensión profundamente errada’ sobre cómo atender el hostigamiento sexual en una institución encargada de fomentar la inclusión de género y el desarrollo humano en los rincones más pobres del mundo”.

Se menciona, de igual forma, un testimonio de una de las víctimas, quien dijo a los investigadores que tardó años en denunciar, debido a que tenía entendido que no habían arrojado ningún resultado esfuerzos previos de otras colegas por denunciar un “bien conocido” comportamiento de Rodrigo Chaves.

La publicación estadounidense registra que, en octubre del 2019, “el Departamento de Recursos Humanos (del BM) impuso una sanción administrativa al señor Chaves, incluida una degradación a un puesto no gerencial y una congelación salarial de tres años, por ‘comportamiento inapropiado de naturaleza sexual’. El departamento no hizo mención del acoso sexual en su carta de decisión, que según las pautas bancarias habría llevado a un despido inmediato. Por eso, las denunciantes apelaron la decisión.

“El departamento tampoco tomó ninguna medida para proteger a las víctimas del señor Chaves durante la investigación, concluyó el Tribunal. Decepcionadas con el resultado de la investigación de 2017-2019, las dos empleadas que hicieron la denuncia original presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del banco”, explica The Wall Street Journal.

