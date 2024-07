Rodrigo Chaves niega injerencia de Fabricio Alvarado en destituciones

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, negó que el diputado y presidente del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, tenga influencia sobre las destituciones que se han producido en el equipo de gobierno.

Según dijo, dirigentes fabricistas están diciendo a grupos evangélicos que ellos provocaron la destitución de la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, pero no es así.

Presidencia anunció el cese de Guadamuz la tarde del sábado, poco más de una hora después de que Fabricio Alvarado criticara al gobierno por declarar de interés cultural la Marcha de la Diversidad del domingo 30 de junio. Chaves también despidió al excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa.

Cinco semanas antes, el 21 de mayo, el gobierno también había destituido a la ex viceministra de Educación, Karla Salguero, 24 horas después de que el diputado Pablo Sibaja Jiménez, jefe de fracción de Nueva República, solicitara su remoción por razones ideológicas.

“Esa noción de que Fabricio Alvarado tiene alguna influencia sobre las decisiones de gobierno es absurda. Yo con don Fabricio no hablo desde que él se unió a Eliécer Feinzaig y a Liberación Nacional (PLN) para reelegir al diputado Rodrigo Arias en la presidencia del Congreso”, declaró Chaves, este miércoles.

“No tuvo nada que ver don Fabricio en la decisión de sacar a la ministra. Me dicen, y le pido disculpas a don Fabricio si estoy levantando falsos testimonios, que andan ciertos dirigentes de su fracción saludando con sombrero ajeno, diciendo a los grupos evangélicos, que yo respeto mucho, ‘fue gracias a nosotros’. Nada que ver, no tuvieron ninguna injerencia y no tendrán injerencia”, continuó.

