Rodrigo Chaves desmiente rumores sobre su salud

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, desmintió rumores sobre su salud y afirmó que alguien utilizó inteligencia artificial para manipular fotografías y videos suyos, pintándole moretes en la cara.

“Estoy en perfecto estado de salud, no existe el cáncer de páncreas que le mandaron a preguntar a Pilar Cisneros. Me hice una batería de exámenes de todo, y salió mucho mejor que mi promedio. No soy alcohólico, no estuve en el (Hospital) CIMA, no hay fiestas con prostitutas en mi casa, no tengo mal aliento. Ah, y no me estoy divorciando”, afirmó el presidente este miércoles 21 de agosto, en conferencia de prensa.

Asimismo, recalcó que la cancelación de compromisos se debe a que se sometió a exámenes médicos generales de rutina. Recientemente, el mandatario desistió de participar en una gira a Japón y en la homilía del 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, en Cartago, donde es costumbre que asista el mandatario de turno.

Chaves también se refirió al video de una transmisión en vivo publicada en las redes sociales de Casa Presidencial, el pasado 13 de agosto, día en que visitó la Asamblea Legislativa para participar en la reunión sobre seguridad nacional en la que participaron jerarcas de los Supremos Poderes.

Video generó rumores sobre problemas de salud de Rodrigo Chaves

Esta grabación de Casa Presidencial generó polémica, ya que se observa un aparente moretón en el pómulo derecho del mandatario; además, en fotografías sin edición captadas por La Nación el día de la reunión, se aprecia una mancha color morado oscuro en su rostro.

El presidente Chaves descartó que se tratara de un golpe. “Hay alguien tan corrupto que, cuando fui a la Asamblea Legislativa, utilizó inteligencia artificial o cualquier programa y me pintaron moretes en la cara, diciendo que era que yo andaba ‘jumas’ (ebrio) y que me había descalabrado, para no usar otra palabra, y que me tuvieron internado en el (Hospital) CIMA con una crisis alcohólica”, indicó el presidente.

En esta fotografía sin edición de la visita del presidente Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa, el 13 de agosto de 2024, se ve una mancha en su pómulo derecho. Foto: (Alonso Tenorio)

El periodista Danilo Chaves le consultó al presidente si, en caso de tener un problema de salud, se lo comunicaría a la población.

“Sería mi deber informarle al pueblo de Costa Rica, Dios no quiera, si tuviera un problema de salud. El cáncer de páncreas, yo no sé de dónde sacan estas babosadas, o las fiestas con prostitutas en mi casa en la madrugada, o el accidente del CIMA”, continuó.

Finalmente, Rodrigo Chaves recalcó que su ámbito personal es privado y nadie tiene derecho indagar al respecto.

Cuando se ausentó de la gira a Japón y de la homilía en Cartago, el presidente fue sustituido por el primer vicepresidente, Stephan Brunner, acompañado por el canciller Arnoldo André y los ministros Manuel Tovar y Paula Bogantes, de Comercio Exterior y Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, respectivamente.