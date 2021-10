Rodrigo Chaves desaprueba ataque a periodista de ‘La Nación’ y su familia, pero agradece apoyo

Ataque a la periodista Rebeca Madrigal y a su familia, en una página de seguidores de Rodrigo Chaves, luego de que ella cubrió una conferencia de prensa del candidato.

El candidato presidencial Rodrigo Chaves desaprobó el ataque surgido en contra de la periodista de La Nación Rebeca Madrigal, y de su familia, en una página de seguidores del político en Facebook, pero agradeció el apoyo en su favor.

“Yo creo en la política de altura, en la política de ideas. No comparto lo que están haciendo estas personas, a quienes sí les agradezco su apoyo, pero el método no me parece adecuado”, dijo Chaves.

“Les hago un llamado a los seguidores para despersonalizar las críticas a lo que ha sido una campaña obviamente de desprestigio sin razón por parte del medio, pero eso no justifica atacar a una persona en específico. Creo que el que merece mucha censura es el periódico La Nación y sus ejecutivos, pero a esta señora (Rebeca Madrigal)..., yo hago un llamado a mis seguidores a que no sigan atacando”.

Así reaccionó Chaves luego de que, en el perfil Rodrigo Chaves Robles Presidente 2022-2026, un usuario denominado Juan Pérez Brenes publicó la fotografía de las dos hijas menores de edad de la periodista, junto con ella y su esposo, bajo el argumento de que era necesario exponerla.

Según se menciona en el foro, este grupo de Facebook no es propiedad ni del candidato ni del partido Progreso Social Democrático. No obstante, en varias ocasiones, el perfil de Rodrigo Chaves ha compartido publicaciones de dicho espacio.

La cobertura que originó el ataque

El ataque a la periodista Rebeca Madrigal obedeció a que ella cubrió la conferencia de prensa ofrecida el martes por el candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático, en la que reveló piezas escogidas del expediente con el que el Banco Mundial lo sancionó por denuncias de acoso sexual de dos subalternas.

[ Rodrigo Chaves revela piezas escogidas de expediente sobre acoso sexual ]

Ese día, la periodista le preguntó al político por qué no revelaba todo el expediente y no solo las partes escogidas por él. Además, le cuestionó por qué el Banco Mundial lo sancionó a pesar de haber tenido a mano las pruebas que, en su criterio, demostraban una relación cordial con las dos denunciantes después de los hechos denunciados.

La rueda de prensa se produjo un día después de que el diario estadounidense The Wall Street Journal efectuó una publicación sobre la forma en que el Banco Mundial manejó la denuncia de acoso sexual contra Rodrigo Chaves.

Un usuario fugaz en la red

El perfil Juan Pérez Brenes, desde el cual se atacó a la periodista, no tenía fotografías, publicaciones, amigos, ni había realizado ninguna interacción.

Se unió al grupo de seguidores del candidato este miércoles 20 de octubre y, en la noche de ese mismo día, realizó su primera intervención al responder una publicación del usuario Marcelo Galli, quien criticó a los periodistas Rebeca Madrigal y Juan Diego Córdoba por la cobertura de la conferencia de prensa del candidato.

Galli publicó su mensaje en el grupo a las 8:30 a. m. del miércoles. Media hora después, un usuario identificado como Tito respondió con una invitación a exponer las fotografías de los comunicadores: “A esos dos ‘periodistas’ deberían exponerlos con fotos en redes sociales para que toda Costa Rica sepan quiénes son”.

En la noche, a las 7:50 p. m., apareció por primera vez el perfil Juan Pérez Brenes colocando la fotografía de la reportera y de su familia en respuesta al comentario de Tito.

A las 11:20 p. m. del miércoles, el perfil de Rodrigo Chaves en Facebook compartió la publicación Marcelo Galli, la cual ya incluía en sus comentarios tanto el mensaje de Tito como la respuesta de Juan Pérez Brenes con los ataques a la comunicadora y su fotografía.

Al día siguiente, este jueves, Juan Pérez Brenes volvió a compartir la imagen de la periodista y su familia en el grupo Rodrigo Chaves Presidente 2022-2026, esta vez en una publicación aparte que recibió 35 comentarios en cuestión de siete horas.

Finalmente, alrededor de las 2:40 p. m. de este jueves, el perfil de Juan Pérez fue eliminado, al igual que sus publicaciones.

El grupo donde se produjeron los comentarios es un espacio abierto con 16.700 miembros. Fue creado desde 22 de marzo del 2021. Tiene 10 administradores y moderadores, entre las cuales hay varias otras páginas de seguidores del candidato: Rodrigo Chaves Robles Presidente 2022-2026, Yo Voto por Rodrigo Chaves Robles y CR quiere ver a Don Rodrigo Chaves en los debates Presidenciales.

Chaves pide evitar ataques personales

Consultado por este medio, Rodrigo Chaves agregó: “No me parece adecuado atacar a quienes son mandados personalmente, como es el caso de esta periodista o de cualquier otro.

“Le hago un llamado a los seguidores, y lo haré por otro medio, para que despersonalicen las críticas a lo que ha sido una campaña obviamente de desprestigio sin razón de parte de su medio, pero eso no justifica atacar a una persona en específico.

“Yo creo que La Nación se ha comportado de una manera absolutamente inmoral contra las normas básicas de la ética periodista, pero eso no debe achacársele a una funcionaria que además recibe órdenes”.

Madrigal: ‘No nos vamos a dejar intimidar’

Por su parte, la reportera Rebeca Madrigal afirmó: “Los periodistas detrás de la cobertura política no nos vamos a dejar atormentar o intimidar por este tipo de publicaciones que no solo buscan socavar la libertad de prensa, sino de linchar públicamente a los seres humanos que estamos detrás de la cobertura periodística.

“Los políticos deben procurar despertar en sus seguidores la mejor de las pasiones y una sana discusión de los problemas que afectan el bienestar de los costarricenses, así como censurar, sin demoras, estas actitudes que pretenden generar terror y distorsiones en esa discusión”.

En tanto, la periodista Pilar Cisneros, candidata a diputada por San José de Rodrigo Chaves, dijo que no comparte los ataques a la reportera “ni mucho menos involucrar a su familia”.

“Jamás lo justificaría, pero conozco, de primera mano, el enojo y la molestia de miles de seguidores del partido y de Rodrigo Chaves en contra de La Nación por la manera parcializada, tergiversada y desproporcionada como han manejado el caso del Banco Mundial”.

“Yo creo que don Rodrigo no está censurando eso (las publicaciones de información sobre el caso de acoso sexual). ¿Qué es lo que censura el candidato y qué es lo que censuro yo fuertemente como periodista? El día que ustedes sacan la noticia el periodista llama para decir ‘vamos a sacar esta información y se requiere la información de don Rodrigo’.

“Se le dice ‘sí claro, la reacción de don Rodrigo a las 5 p.m. llame para que hable con él’, pero ustedes simple y sencillamente tiran información y nunca llaman a don Rodrigo, eso es lo que no se vale”, afirmó Cisneros.