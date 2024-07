Rodrigo Chaves compara a rectores con prestamistas gota a gota

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparó a los rectores de las universidades públicas con prestamistas gota a gota. Aseguró que, en las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), recurren a las tácticas violentas que emplean grupos criminales para cobrar créditos informales.

“¿Quién conoce lo que es el préstamo gota a gota? ¿Cómo lo cobran? A golpes, a gritos, a insultos. Los rectores de Costa Rica demostraron que ellos negocian el FEES como cobran los gota a gota; atojando gente que grita, golpea y empuja, cuando no tienen la más mínima razón para demandar eso”, expresó el gobernante.

Los préstamos gota a gota se caracterizan por la rapidez con la que se otorga el dinero, pero a costa de imponer montos exorbitantes por concepto de intereses; además, es usual que se recurra a amenazas y violencia exacerbada para cobrar. Por ello, el pasado 7 de mayo, entró a regir una ley para castigar las extorsiones relacionadas a este tipo de créditos, con penas de hasta 15 años de cárcel.

La Nación solicitó una declaración al Consejo Nacional de Rectores (Conares) sobre las manifestaciones de Chaves; al momento de esta publicación, no hubo respuesta.

El FEES es el dinero que, por mandato constitucional, el Estado le designa a las universidades públicas del país todos los años. Dicho aporte está amparado en el artículo 85 de la Carta Magna.

La asignación financia la operación de las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Estatal a Distancia (UNED) y Técnica Nacional (UTN).

El mandatario también responsabilizó a los rectores de organizar, con “algunos diputados”, el altercado que se presentó entre un grupo de estudiantes y la ministra de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, cuando la jerarca abandonó la sesión de negociación del pasado 18 de julio, en las instalaciones del Conare, en Pavas, San José. Chaves tildó de “emboscada” lo ocurrido.

LEA MÁS: Ministra de Educación: ‘A Conare no vuelvo porque es terreno inseguro’

El gobernante se refirió a los rectores durante un acto público, en el que estaba presente un grupo de estudiantes y personal educativo de la Escuela Excelencia El Coco, en playas de El Coco, Guanacaste. Chaves visitó el recinto para anunciar la construcción de las nuevas instalaciones, que serán financiadas con recursos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

Presidente cuestiona patriotismo de rectores

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, acusó a los rectores de las universidades públicas de usar tácticas de préstamos gota a gota en las negociaciones del FEES. Foto: Captura de pantalla.

El presidente Chaves fustigó a los rectores por solicitar un incremento del FEES del 4,06% respecto al monto del 2024, que fue de ¢576.087 millones. El gobierno sostiene que el crecimiento debe ser del 1%.

La propuesta de las universidades públicas aumentaría el aporte en ¢23.389 millones, para un total de ¢599.476 millones, lo que, según Chaves, provocaría que no se pueda financiar la alimentación de estudiantes que dependen de los comedores escolares.

“No se han puesto a pensar que esos ¢20.000 millones hay que quitárselos a niños y niñas, iguales a estos en todo el país, para no darles de comer en los comedores escolares, para no darles de comer en comedores escolares, para no construirles mejores escuelas. ¿Eso es el patriotismo?”, alegó.

LEA MÁS: FEES 2025: Gobierno plantea aumento de 1%; ‘U’ públicas lo consideran ‘inviable’

El mandatario aseguró que las universidades exigen los recursos, pese a tener ¢150.000 millones en cuentas bancarias. Igualmente, argumentó que la inflación actual no justifica el porcentaje pretendido.

“¿Cuánto vale esta escuela? ¢1.700 millones, lo que estamos peleando, con justicia, es literalmente 10 escuelas de las nuevas por año, con universidades que tienen ¢150.000 millones o más en un banco, con universidades que saben que la regla clara es que el FEES se aumenta de acuerdo a la inflación y Costa Rica tiene inflación negativa; en toda justicia deberían devolver plata y el gobierno les está dando un 1%”, expresó.

Las universidades alegan que, entre 2020 y 2024, el Fondo más la transferencia para la Universidad Técnica Nacional creció un 5,65%, pero la inflación acumulada entre 2021 y junio de 2024 fue de 9,71%. Recordaron, además, lo que denominaron “recursos postergados” desde las negociaciones del 2020, por la emergencia sanitaria de la covid-19.