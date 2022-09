Renuncia directivo del Gobierno en CCSS luego de la destitución de Álvaro Ramos

Guillermo Hernández Ramírez, representante del Gobierno en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde hace tres meses, renunció este lunes alegando que la destitución del presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos, no le permite continuar en el cargo por resultar inconsecuente con su motivación inicial.

Ramos fue destituido el sábado anterior por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por un desacuerdo en torno al aumento salarial retroactivo aprobado por la Junta Directiva de esta institución para sus 63.000 empleados. Como directivo, Hernández Ramírez avaló el acuerdo.

“Acepté la invitación de don Álvaro Ramos Chaves a ser parte de su proyecto de seguridad social, orientado a impactar elementos sustanciales en la Caja. Hoy, el corte de manera súbita de su nombramiento como presidente ejecutivo de la CCSS no me permite continuar como miembro de la Junta Directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial”, reza la renuncia de Hernández enviada a la Junta Directiva de la entidad, este lunes 19 de setiembre.

El nombramiento de Hernández en un cargo directivo de la seguridad social estuvo salpicado de polémica por ser aspirante a fiscal general.

Cuando se conoció su nombramiento, en junio anterior, el exfiscal adjunto de narcotráfico y delitos económicos descartó que aceptar la designación del Consejo de Gobierno le reste independencia si, eventualmente, le corresponde dirigir pesquisa en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, o de otros jerarcas de la actual administración.

