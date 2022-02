Renuncia diputada María Inés Solís, del PUSC

Este lunes renunció la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tal como leyó la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, en una nota.

Solís anunció que se dedicará a su vida personal y a sus asuntos laborales.

“Hoy con mis convicciones intactas, como cuando asumí la diputación el 1.º de mayo del 2018, con la certeza de que en esta vida todo es pasajero, y más aún los puestos políticos, presento mi renuncia a partir del día de hoy lunes 7 de febrero del 2022, ante usted y los costarricenses, porque en esta ocasión me corresponde avanzar en mi vida personal y con mi carrera profesional”, dice la nota leída por Hernández.

Antes de unirse a la campaña presidencial de la candidata del PUSC, Lineth Saborío, Solís había sido jefa del equipo de Pedro Muñoz durante la precampaña socialcristiana.

Solís fue vicepresidenta del Directorio legislativo en el primer año de este periodo, bajo la presidencia de la oficialista Carolina Hidalgo, y ejerció la jefatura de la fracción del PUSC durante la legislatura 2019-2020, en comando con Pedro Muñoz.

“He asumido con responsabilidad y a tiempo completo la diputación. Concretar mis nuevos proyectos profesionales no me permitirá estar estos pocos días que restan del periodo constitucional a tiempo completo y, por responsabilidad con Costa Rica, le cedo el espacio a una persona que lo pueda asumir con la misma responsabilidad y dedicación con que lo he hecho durante estos casi cuatro años”, dice la misiva.

En lugar de la sancarleña le tocará asumir la curul a Edgar Jovel Álvarez, quien ocupaba el tercer lugar de la papeleta alajuelense del PUSC para la elección del 2018.

En el anuncio hecho por la fracción sobre la dimisión de Solís, destacaron iniciativas como el proyecto de ley para regular el lobby en el Congreso y el plan para evitar la reelección indefinida de los alcaldes, que aún se tramita en la Asamblea.

También fue reconocida la legisladora por ser proponente de varias mociones en el proyecto de ley de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente, que esta comunidad consideró una burla racista.

El PUSC dijo sobre Solís que, en la Comisión de Hacendarios, luchó por el control del gasto, la regla fiscal, su oposición a más impuestos y una ley para la atracción de inversionistas rentistas para la reactivación económica.