Regidor de PLP: Solicitud para visitar redondel desató polémica directriz de Diego Miranda

El regidor de San José por el Partido Liberal Progresista (PLP), José Manuel Jiménez Gómez, relató a La Nación que una solicitud suya para visitar el redondel de Zapote provocó que el alcalde josefino, Diego Miranda Méndez, emitiera una polémica directriz que restringió el acceso de los ediles a los edificios públicos.

La directriz impuso barreras a los ediles cuando deseen visitar hasta las bibliotecas municipales, como pagar con una pólizar de riesgo o indicar cómo se pagaría el tiempo de los empleados municipales que atiendan las visitas.

Según explicó Jiménez, Miranda no estuvo de acuerdo con que él planteara la solicitud de acceso al redondel ante el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, en vez de hacerlo ante la oficina de la Alcaldía. Como consecuencia, el gobernante josefino decidió negarle la autorización.

“Yo lo hice así porque desconozco el procedimiento, estoy aprendiendo; yo no sabía que tenía que ser con la Alcaldía. Cuando él se dio cuenta, me lo dijo en una sesión, me dijo que se percató de la solicitud y le dije que sí, que se lo pedí a la Policía Municipal. Me dijo: ‘No, ese no es el problema, el problema es que no lo voy a autorizar, porque eso sería coadministrar’. Me quedé confundido”, afirmó Jiménez a este medio.

LEA MÁS: Alcalde Diego Miranda impone barreras a regidores para visitar edificios públicos

Según el regidor, pidió acceso al redondel de Zapote hace tres semanas porque quieren proponer un proyecto de renovación del centro ferial josefino. La idea era hacer una visita de 30 minutos.

Jiménez indicó que, el martes de esta semana, apenas se inició la sesión del Concejo Municipal, Miranda solicitó un receso y se reunió de forma privada con los 11 regidores. En ese momento, el alcalde habría admitido que firmó la resolución RES-MSJ-ALCALDIA-44-2024 sin saber lo que estaba firmando, lo cual, en criterio de Jiménez, es sumamente grave.

Ese es el documento en el que impuso a los alcaldes barreras para ingresar a las instalaciones públicas.

“Vea que tema más grave, alguien le pasó esa nota, y ese alguien tuvo que ser una persona cercana al círculo de él tomando decisiones, no puede ser cualquiera que ingrese al despacho. ¿Cuántos documentos ha firmado de esa forma? Es una demostración de desconocimiento, o la imposición de un comportamiento del alcalde para hacer cosas que por ley no puede hacer. La normativa es clara sobre las potestades de los regidores”, indicó el edil.

José Manuel Jiménez ocupa por primera vez el cargo de regidor, luego de ser electo en febrero del 2024 con el Partido Liberal Progresista (PLP). Foto: (Albert Marín)

Jiménez afirmó que, durante la reunión privada con los regidores, Diego Miranda admitió que su directriz con una lista de 10 requisitos para visitar edificio municipales nació como respuesta a la solicitud del regidor del Liberal Progresista, ya que los ediles no pueden “coadministrar o cogobernar”.

“Lo que hoy está en el ambiente es que, si mañana un regidor quiere visitar unas instalaciones deportivas porque lo invitan, o quiere ir a una biblioteca municipal, incluso como invitado para ver las carencias, él va a decir que no. Se nos dijo que no podemos estar en instalaciones salvo con un procedimiento que ellos instalaron. Eso a mí de desconcierta”, declaró Jiménez.

LEA MÁS: Alcalde de San José, Diego Miranda, impone silencio a funcionarios

De acuerdo con el regidor del PLP, su colega del Frente Amplio (FA), Brandon Guadamuz, iba a presentar una moción para solicitar al alcalde que se retractara sobre el oficio. No obstante, esto no fue necesario, ya que Miranda admitió que la resolución había sido un error de redacción y que esa no era su intención, por lo que presentará una nueva directriz con una redacción diferente.

Este relato fue confirmado a La Nación por el alcalde, quien aseguró vía mensaje que procedió con el retiro del escrito para corregirlo, “ya que se puede malentender el texto como una prohibición de ingreso a algunas instalaciones”. Agregó que la medida pretende que el ingreso a áreas que no son públicas pueda ser regulado para cuidar la seguridad y los bienes.

Diego Miranda, alcalde de San José, emitió un oficio que ponía barreras a los regidores que desearan visitar las instalaciones públicas de la municipalidad. Fotos: Mayela López. (Mayela López)

El regidor por el Partido Más San José y vicepresidente del Concejo Municipal, Juan Diego Gómez González, afirmó que su agrupación tampoco está de acuerdo con el oficio. Sin embargo, destacó que, tras hablar con el alcalde, conocieron la intención de la directriz y se les garantizó que sería revocado.

“El oficio se plantea porque un regidor (Jiménez) quería visitar el redondel de toros de Zapote y, al final, la administración es la responsable de todo lo que sucede ahí, más por el estado en que puede estar el redondel; un accidente con terceros de por medio puede causar un problema para la administración. De ahí nace la intención de regular un poco esas visitas, solo que al redactar el oficio se le dio un fondo que no coincide con la intención que él nos externa”, declaró Gómez.

Regidora del PLN: ‘No la va a retirar, nos sigue limitando’

La Nación también pudo hablar con la regidora Iztarú Alfaro Guerrero, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien criticó que Miranda se otorgue a sí mismo atribuciones que no le competen, ya que la Alcaldía y el Concejo Municipal tienen el mismo rango jerárquico; es decir, los regidores no son empleados del alcalde.

LEA MÁS: Alcalde Diego Miranda y auditor municipal entran en conflicto

“El alcalde Diego Miranda es el primero en hacer divisiones partidarias y tratar de bloquear a los regidores. Es totalmente inaudito que trate de prohibirnos el ingreso a los espacios municipales. Yo no sé si él necesitará ayuda psicológica o es una cortina de humo para que no se hable de otros temas, porque ayer se estaba discutiendo una aprobación presupuestaria donde no se tiene claro a dónde se van a mover más de ¢28.000 millones”, explicó Alfaro.

La regidora liberacionista afirmó que Miranda debe comprender que “no es el patrón de la municipalidad, no es el patrón de los regidores y mucho menos es patrón del dinero de la gente de San José”.

Añadió que durante la reunión privada que tuvieron con el alcalde, él les dijo que la redacción del oficio era incorrecta, pero que él les notificaría para cuáles instalaciones de la municipalidad tendrían que cumplir con la directriz. “Es decir, no la va a retirar, nos sigue limitando”, criticó la regidora.

LEA MÁS: Diego Miranda integra a dos exjerarcas de Rodrigo Chaves y a exalcalde del PAC en su equipo

Iztarú Alfaro ejerce por primera vez como regidora, en su caso, por el Partido Liberación Nacional. A su lado, su compañero de bancada y dos veces regidor, Ulises Alexander Cano Castro. Fotos: Mayela López (Mayela López)