“Ellos (el Poder Judicial) solamente enviaron el oficio y a nosotros no nos generó ningún estrés darles unos días adicionales. Quizás es porque tienen mucho trabajo, o por alguna otra razón, pero no me generó ninguna duda porque con muchísima frecuencia nos pasa con ellos y con otras instituciones, que nos piden prórrogas para poder pronunciarse sobre un proyecto determinado”, explicó la liberacionista.