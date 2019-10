“Del octavo al décimo salario base, la gente contribuía obligatoriamente, ahora lo harán solidariamente. No dejan de contribuir, sino que pasan a hacerlo solidariamente. De lo contrario, no habría equidad, porque sería un rango de contribuyentes los que tendrían la doble imposición. Los más altos tendrían la solidaria y los más bajos no tendrían ninguna”, argumentó la asesora.