Recope anuncia oxigás: gasolina con alcohol

Recope pretende retomar plan de mezclar gasolinas con alcohol Juan Manuel Quesada, presidente de la empresa estatal, manifestó que proceso reduciría las tarifas de las gasolinas.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) confirmó que trabaja en un plan para mezclar las gasolinas con alcohol, en busca de reducir las tarifas que pagan los consumidores al llenar los tanques de sus vehículos. El producto se llamará “oxigás”.

Así lo reconoció el presidente ejecutivo de la empresa estatal, Juan Manuel Quesada, durante una audiencia ante los diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional, el jueves anterior, en la Asamblea Legislativa.

No obstante, Quesada no detalló si el oxigás se vendería como un producto por separado de las gasolinas actuales o si, simplemente, se añadirá el aditivo a las gasolinas súper y regular que actualmente se comercializan en las estaciones de servicio.

Juan Manuel Quesada manifestó: “Estamos trabajando fuertemente en la búsqueda de alternativas para reducir las tarifas. Este es un tema que, sin lugar a dudas, es importante para los costarricenses.

“Por ejemplo, hemos identificado la oportunidad de oxigenar las gasolinas con alcohol, que es lo que llamamos nosotros que va a ser un producto llamado oxigás, donde nosotros podríamos no solo mejorar la calidad de las gasolinas y reducir la huella de carbono en el país, sino también pensar en ahorros en las tarifas. Ese es un proyecto en el que estamos trabajando fuertemente”.

Durante el gobierno de Carlos Alvarado, fracasó un plan similar debido a las fuertes críticas de diversos sectores. Los cuestionamientos obligaron a Recope a echar para atrás la idea de mezclar gasolinas con etanol (que es un alcohol etílico), cuya intención también era abaratar las tarifas y reducir el impacto ambiental.

En ese momento, los cuestionamientos se centraron en inquietudes sobre posibles afectaciones a los motores de los vehículos y el aumento en el gasto de los usuarios por el menor rendimiento previsto de ese combustible, llamado “Eco-95″.

Además, fue criticada la escasa divulgación de los supuestos estudios realizados por la Refinadora, al tiempo que surgieron dudas sobre la procedencia del alcohol.

Dos agencias del Gobierno de Estados Unidos concluyeron que, al tener menor contenido energético que la gasolina pura, el alcohol tiende a elevar el consumo del vehículo.

Del archivo: Agencias de gobierno de EE. UU. reconocen que gasolina con etanol rinde menos y eso eleva consumo del motor

El actual presidente de Recope, Juan Manuel Quesada, no detalló si este nuevo plan mezclaría las gasolinas con etanol u otro tipo de alcohol. No obstante, el producto que se utiliza en grandes mercados para diluir gasolinas es el etanol. Dicho proceso solo se puede realizar en las gasolinas, debido a que no funciona con diésel.

Los diputados que integran el foro legislativo sobre energía no cuestionaron al jerarca de Recope ni le pidieron profundizar en detalles de la propuesta.

Durante la audiencia, el jerarca de Recope tampoco brindó proyecciones sobre el impacto que tendría en las tarifas la posible implementación de la propuesta. Los diputados volvieron a convocar a Quesada para una segunda sesión de trabajo.

El viceministro de Energía, Ronny Rodríguez, reconoció al medio El Observador que el Gobierno valora retomar el plan de etanol.

En declaraciones publicadas por ese medio, el pasado 5 de julio, el viceministro manifestó: “El etanol, vamos a analizar la capacidad que tenemos y si realmente hay un aporte; se usa para bajar contaminaciones y para buscar fuentes autóctonas”.

Según el medio informativo, el viceministro de Energía también manifestó que valorarán los errores que se cometieron “en administraciones anteriores”, durante la etapa de implementación del plan, con el propósito de evitar repetirlos.

Durante su intervención en la comisión legislativa, Juan Manuel Quesada también se opuso a abrir el monopolio de la comercialización de hidrocarburos en el país. Adujo que propuesta aumentaría el costo de los servicios y que modelo actual es más beneficioso para el Estado.