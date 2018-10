"Es ahí donde toma importancia el programa de reactivación económica que hemos presentado, que solo en lo que es infraestructura vial compromete $3.000 millones para reactivación, generando condiciones de infraestructura, pero también empleo. Por eso, además, es tan importante seguir apostando al sector agropecuario para generar empleo en las zonas rurales, por eso seguimos empujando el Programa de Abastecimiento Institucional, que genera trabajo a muchas personas. En el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) estamos llevando adelante una iniciativa para que muchísimas de sus fincas se formalicen, porque muchas veces se llevan parcelas a las personas, pero nunca se les traslada el título y tenemos comunidades enteras que no pertenecen a las personas, sino que siguen siendo del Inder, y la gente no puede endeudarse, no puede invertir, no puede formalizar patentes, entre otras cosas. En ese esfuerzo de formalización también hay una herramienta de desarrollo”.