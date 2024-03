Pilar Cisneros acusa a Luis Amador de ‘correr fuera del país’ y le exige volver a ‘dar la cara’

La diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, acusó al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, de “correr fuera del país” después de que se revelaron presuntas irregularidades en la contratación de la Constructora MECO para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Cisneros le exigió volver a Costa Rica a dar la cara ante la Fiscalía General de la República. Así lo dijo en una conversación con el periodista Henry Rodríguez, de Noticias Actual.

El exministro Amador partió hacia Canadá el viernes. Según dijo, optó por un “exilio voluntario” para que no lo alcancen los “tentáculos del mal”. Adelantó que volvería para la contienda presidencial del 2026, en la cual busca postularse a la Presidencia de la República.

“Si tiene aspiraciones políticas, tiene que venir, dar la cara, presentar las pruebas, demostrar cuál fue su participación, explicar técnicamente por qué se puso ese requisito que nadie ha podido decir por qué. Y una vez que esté todo aclarado y su nombre esté limpio, si quiere correr, que corra”, respondió Cisneros.

Henry Rodríguez le preguntó si con “correr” se refería a la carrera electoral, ante lo cual la diputada respondió: “Correr por la campaña política, porque ya corrió fuera del país. Falta un año y pico para que inicie la campaña”.

LEA MÁS: Fiscalía secuestra dispositivos y documentos a Luis Amador en aeropuerto

Según la jefa de fracción oficialista, no tuvo oportunidad de hablar con Amador sobre el contrato por ¢21.800 millones que habría sido diseñado como un “traje a la medida” para la Constructora MECO, lo que habría provocado un sobreprecio de ¢1.000 millones al país.

“No he tenido chance de hablar con don Luis, pero sí me parece un poco raro, por decir lo menos, que el jerarca del MOPT, encargado de la Dirección General de Aviación Civil, no haya tenido el documento en la mano, no supiera nada del aeropuerto. Entonces, eso suena no solo raro, sino mal.

“¿Cómo él, como jerarca, no estaba enterado de los términos de la licitación, ni dio una revisión y un visto bueno final a lo que se estaba asignando? Es una obra de $40 millones, no es algo pequeñito”, señaló Cisneros.

El jueves pasado, en el plenario, la diputada dijo que, en el caso del aeropuerto de Liberia, “no ha habido ningún chorizo del gobierno”, sino que “lo que hay es dudas sobre cómo se formuló el cartel de licitación”.

Duda de que Amador tenga cualidades para presidente

La diputada Pilar Cisneros afirmó que el ahora exministro Luis Amador debe volver al país y "dar la cara" ante las autoridades judiciales.

Cisneros también comparó el caso de Luis Amador con el del expresidente José María Figueres, quien radicaba en Suiza cuando estalló el escándalo ICE-Alcatel.

Afirmó que la gente está harta de la corrupción “que nos roba miles de millones de colones” y se dirigió de nuevo al exministro: “Así que, si el señor Amador quiere correr (por la Presidencia), tiene que limpiar su nombre, y para eso tiene que venir y someterse a lo que le pregunten las autoridades judiciales y cualquier otra entidad que tenga dudas respecto a la licitación”.

“Si como él dice tiene aspiraciones políticas y quiere ser candidato, más le vale que su nombre esté absolutamente limpio y que haya presentado todas las pruebas de que él no tuvo nada que ver en esa aparente irregularidad en la licitación. Si no, ¿cómo va a correr? Imposible, la gente no le va a creer, no lo va a apoyar”, declaró la congresista.

Finalmente, la congresista dijo que Amador nunca le manifestó su interés en postularse para la Presidencia de la República.

“No le conozco a don Luis Amador alguna inquietud con respecto a la parte social, a la parte económica, a las otras áreas, a la educación. Nunca lo he escuchado decir nada de eso. Entonces, no sé si él realmente tiene las cualidades. Sé que tienen muy buenas cualidades como ingeniero y como una persona muy práctica, pero no sé si tienen las cualidades, la preparación, no sé”, concluyó la diputada.