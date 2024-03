Luis Amador: ‘Salgo del país en un exilio voluntario para que los tentáculos del mal no me alcancen’

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, informó este jueves que abandonará Costa Rica en un exilio voluntario, pero que regresará en un futuro cercano. El exilio, dijo, es para poder subsistir y para que los “tentáculos del mal” no lo alcancen.

En un video publicado esta tarde, adelantó que luego volvería para la contienda presidencial del 2026. El exfuncionario no detalló ni hacia dónde se dirige o cuándo prevé una vuelta definitiva al país.

“Les quiero decir que me voy muy tranquilo, sabiendo que di hasta el máximo por el país, que hice todo lo humanamente posible por mejorar las condiciones en que usted y yo tenemos que vivir”, expresó en el corto de dos minutos.

Y agregó: “Vamos a regresar en un futuro. Hoy, para poder subsistir, salgo del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen. Regresaré pronto y estaremos nuevamente todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña del 2026″, añadió.

Aparte de costarricense, Amador Jiménez tiene nacionalidad canadiense, confirmó este diario a partir de una consulta a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

En el mensaje, Amador negó cualquier participación en alguna irregularidad en la contratación para reparar la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Las supuestas anomalías en ese contrato fueron las razones esbozadas por el presidente Rodrigo Chaves para separarlo del puesto, al afirmar que los requisitos del concurso se hicieron a la medida de la constructora MECO.

Con esa justificación separó tanto a Amador como al director de Aviación Civil, Fernando Naranjo, de los cargos. Ambos funcionarios estaban en Canadá.

Luis Amador da primeras declaraciones luego de su destitución

Amador Jiménez llegó a Costa Rica este miércoles 13 de marzo procedente de Montreal en el vuelo TS196 de la aerolínea Air Transat, que aterrizó a las 10:40 p. m. en el aeropuerto Juan Santamaría.

“Yo no preparé los términos de referencia, no los revisé y no los aprobé y no adjudiqué ni recomendé, y esto es algo que me han endosado por cuestiones meramente políticas”, declaró el ahora exministro.

(*) Noticia en desarrollo.