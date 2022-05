Partido de Rodrigo Chaves pidió a última hora inclusión en Directorio legislativo

La tarde del sábado, luego de que cuatro de las cinco bancadas de oposición anunciaran, en conferencia de prensa, un acuerdo de cara a la elección del Directorio legislativo, este domingo 1.° de mayo, Pilar Cisneros, la jefa de fracción del futuro partido gobernante, Progreso Social Democrático (PPSD), agarró el teléfono y pidió la inclusión en esas negociaciones.

La solicitud se la hizo a Eli Feinzaig, líder del Partido Liberal Progresista (PLP), e incluso, le planteó la posibilidad de que alguno de los diputados del PPSD ocupara alguno de los puestos de la cúpula que dirigirá las rindas del Congreso a lo largo de los próximos 12 meses.

“Ella me llamó a decirme: ‘don Eli, nos interesa participar, nos interesa conversar con ustedes’. A partir de ahí se dieron varias llamadas cruzadas. La verdad que fue una conversación que se dio bastante fácil y de ellos mismo surgió pedir la segunda secretaría (del Directorio legislativo)”, confirmó Feinzaig este domingo, una vez pasada la elección.

Ese contacto se dio, tras la conferencia de prensa en la que los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (NR) anunciaron que habían llegado a un acuerdo de grandes temas país, sin la participación del partido gobernante y de la bancada del Frente Amplio (FA).

Para ese momento en corrillos políticos solo se confirmaba que Rodrigo Arias, del PLN, iba a ser electo presidente de la Asamblea Legislativa, sin un oponente fuerte. Al tiempo que se mencionaba a Gloria Navas, de Nueva República, en la Vicepresidencia; y a Melina Ajoy, del PUSC, en la Primera Secretaría. En esa línea, de los cargos de importancia, al mediodía del sábado, quedaba pendiente solo la segunda secretaría.

Intervención de Cisneros y Díaz

Logrado el acercamiento de parte de Pilar Cisneros, Eli Feinzaig detalló que las negociaciones continuaron por la plataforma Zoom durante la noche del sábado y que incluso, participó la ministra designada de la Presidencia, Natalia Díaz.

“Se sumó doña Natalia Díaz en algún momento, por un ratito, y ahí lo dejamos finiquitado”, relató el diputado del PLP, quien detalló que el acuerdo definitivo se logró entre las 9:30 y 10 de la noche.

No obstante, las fracciones mantenían de manera discreta lo negociado. Fue a eso de las 8:30 a. m. de este 1.° de mayo que, el diputado del PLN, Gilbert Jiménez, le comunicó a La Nación que la oficialista Luz Mary Alpízar Loaiza ocuparía la Segunda Secretaría.

Por un inconveniente familiar, Jiménez llegó una hora tarde al desayuno de su fracción, en el edificio legislativo, por lo que no se enteró a tiempo de que las fracciones habían acordado mantener en silencio lo pactado.

“Yo no sabía que (en el desayuno) habían dicho que no se iba a decir nada, creo que por respeto entre todas las fracciones. Pero como yo estaba llegando...”, justificó Jiménez, entre risas.

El verdiblanco recordó que, desde la reunión sostenida entre el PLN con Rodrigo Chaves, días atrás, el mandatario electo pidió que se valorara incluir a su bancada en el Directorio.

“Ayer (sábado) en la tarde había posibilidades y tomamos acuerdos (en el PLN) de que se hablara con jefes de otras fracciones y que, si estaban anuentes en poder tener un Directorio con participación del Gobierno, se podía. A las 7:30-8:30 p. m. ya habíamos quedado que había una gran posibilidad”, añadió el desamparadeño Jiménez.

Las bancadas de los opositores PUSC, Nueva República, PLN y PLP decidieron otorgarle un cargo en el Directorio legislativo al partido de Gobierno. En la foto, los jefes de estas fracciones: Daniela Rojas, Fabricio Alvarado, Kattia Rivera y Eli Feinzaig. Foto: Josué Bravo

Llamada de atención

La idea de hacer público el pacto de oposición, en una conferencia de prensa, era enviar un mensaje al Gobierno para que este reaccionara y se sumara a las negociaciones, Así lo admitieron los voceros Kattia Rivera; del PLN; Daniela Rojas, del PUSC; Fabricio Alvarado, de NR; y Eli Feinzaig, del PLP.

“La conferencia que dimos abrió un espacio de diálogo muy importante con el Gobierno, porque hubo una reacción inmediata de doña Pilar Cisneros porque ella hablaba de grandes coincidencias, hablaba del interés del Gobierno de ser parte del Directorio. En esa línea sucedió lo que ha sucedido muchas veces en esta Asamblea Legislativa, de que los acuerdos de un 1.° de mayo terminan de amarrarse en las últimas horas”, resumió Alvarado.

Si bien los voceros sostenían que, hasta el anuncio del pacto no había negociación de cargos directivos, pasada la elección Fabricio Alvarado varió su versión. Admitió que, una vez conocida la postulación del liberacionista Rodrigo Arias a la Presidencia del Congreso, las conversaciones giraron en torno a otorgar la Vicepresidencia a Gloria Navas, de NR; y la Primera Secretaría, a algún diputado del PUSC.

“Era algo que habíamos conversado, una posibilidad que se había dado, pero cuando se da esta última conversación (la noche del sábado 30 de abril) es donde ya se dan las conversaciones con más claridad”, relató Alvarado.

Arias al tanto

Las negociaciones para incluir a Progreso Social Democrático en el Directorio legislativo las conoció en todo momento Rodrigo Arias, el hoy presidente legislativo. Kattia Rivera, jefa del PLN, afirmó que Arias fue comunicado de las conversaciones, como se hizo con el resto de los diputados de su bancada, y que él dio el aval respectivo.

Bajo esa dinámica de negociación, el Directorio legislativo del próximo año quedó conformado de la siguiente manera: Rodrigo Arias, del PLN, como presidente; Gloria Navas, de Nueva República, como vicepresidenta; Melina Ajoy, del PUSC, como primera secretaria; y Luz Mary Alpízar, del PPSD, como segunda secretaria. Mientras que en la primera y segunda prosecretaría fueron electos Gilberto Campos, del PLP; y Rosaura Méndez, del PLN, respectivamente.

El Frente Amplio quedó totalmente fuera de las negociaciones de la agenda y del Directorio. “Más que una decisión me parece, por lógica, que hay diferencias ideológicas serias donde nosotros no podemos coincidir con impuestos a las zonas francas. Hay muchos temas donde hay diferencias ideológicas, no es un tema de dejarlos fuera por dejarlos fuera. Ellos no nos buscaron tampoco”, justificó Fabricio Alvarado.

