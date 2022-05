Frente Amplio denuncia haber sido excluido de acuerdo firmado por la oposición

El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, aseguró que su bancada fue excluida del acuerdo que firmaron las otras cuatro agrupaciones de oposición con representación en la Asamblea Legislativa, de cara al 1.° de mayo.

“A nosotros no se nos llamó a la construcción de ese acuerdo, al día de ayer alguno de los señores diputados electos mencionaba que lo ponía a disposición, pero en temas de que se adhiriera, y no creemos que eso sea un proceso de construcción de diálogo. No se ofrece un acuerdo ya terminado para decir sí o no”, aseveró Acuña.

Previo a la sesión solemne de este domingo, las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PRN) y Liberal Progresistas (PLP) se reunieron para suscribir un acuerdo de consenso en temas generales y distribuirse los puestos del Directorio legislativo; sin embargo, el FA no fue invitado.

El documento anunciado este sábado a la prensa, desde el edificio de la Asamblea Legislativa, solo contiene líneas generales de temas que incluyen la ética y transparencia, el costo de vida y la producción, reactivación económica, educación, optimización del Estado y el fortalecimiento de la democracia.

Según Jonathan Acuña existe poca transparencia en la agenda acordada por las demás fracciones de oposición, las cuales considera que “no están siendo sinceras” con las propuestas discutidas ante el temor de que no sean del agrado del electorado.

El FA fue la única fracción que se opuso abiertamente a la candidatura del liberacionista Rodrigo Arias, como presidente del Congreso, en su lugar apoyó a su compañera de bancada Rocío Alfaro, quien solo obtuvo siete votos de 57 posibles: los seis del Frente Amplio más uno que todavía se desconoce de quién fue.

En consonancia con Acuña, la también frenteamplista Sofía Guillén, insistió en que los diputados de oposición se han unido en la especie de “bloque” del cual fueron excluidos.

“Las otras fracciones, esta especie de bloque, pareciera que no presentaron una agenda, pareciera que presentaron solo temas que les interesan, no presentaron una agenda de proyectos concretos. Nosotros hicimos pública una agenda de intereses”, aseveró Guillén.

Tras ser electo como presidente del Congreso, Rodrigo Arias, aseguró que en los siguientes días buscará reunirse con los diputados del Frente Amplio para buscar acercamientos y consensos.

