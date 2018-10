-No sé si los diputados no estaban a favor del candidato, o no conocían o sabían lo que estaban haciendo en ese plan y, entonces, no solamente existía una estructura paralela de manejo de finanzas, sino que también de proyecto político, porque es diferente lo que se está viviendo ahora dentro de la Asamblea Legislativa a lo que se puso en los planes (…). No está siendo concordante con lo que dijo en campaña y por lo que muchos apoyamos a Restauración para la segunda ronda.