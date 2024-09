Naufraga plan de préstamos para que estudiantes aprendan inglés

“¡Prepárate para cuando salgás del cole!”. Con esa campaña, el Ministerio de Educación Pública (MEP) promueve desde el 2023 que los estudiantes mayores de 15 años saquen un crédito para pagarse cursos en academias públicas o privadas con el fin de aprender inglés, pese a que esta asignatura es su responsabilidad. La estrategia, sin embargo, no alcanza los resultados proyectados.

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), adscrita al MEP, fue la encargada de otorgar financiamiento a los estudiantes, pero aprobó apenas 183 créditos el año pasado y, en lo que va del 2024, otros 175. El monto promedio de los préstamos es de ¢3,8 millones.

El Informe Anual de Resultados del 2023 también confirmó que no se cumplió la meta. Según el indicador A1 del Plan, la aspiración era que el 5% de los préstamos que autoriza Conape se dirigieran a estudios de inglés, pero la cifra llegó al 3,5%. Esta misma meta se mantendrá para los años 2024, 2025 y 2026.

Conape admitió que el cumplimiento de su meta fue parcial. Ante consultas de La Nación, sostuvo que hay poca atracción a endeudarse para estudiar inglés cuando en el mercado existen opciones más accesibles y hasta gratuitas, por lo que los costarricenses prefieren utilizar sus propios medios para ser bilingües.

En el informe de evaluación, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) señaló que quienes optan por estudiar inglés son personas que ya trabajan y pueden pagar estos cursos, o bien, que optan por otros medios de pago antes de un endeudamiento.

“Los costos relacionados con el idioma inglés son bajos, por lo que las personas que laboran utilizan otros medios de pago y las personas que no laboran no desean endeudarse o tienen posibilidad de colocar una garantía para financiarse el préstamo. A pesar de que Conape ofrece fondo de avales, los estudiantes priorizan utilizarlo en una carrera y no en estudiar inglés”, indicó el reporte de Mideplán.

La idea del financiamiento la impulsa Anna Katharina Müller, ministra de Educación, desde hace más de un año. El 26 de setiembre del 2023, cuando los diputados cuestionaron esa propuesta por considerar que el MEP debe enseñar un inglés competitivo, su respuesta fue: “Nadie está obligando a los estudiantes a endeudarse. Muchos estudiantes estaban buscando financiamiento externo que los estaba endeudando innecesariamente. Lo que se buscó fue una opción para aquellos que desean intensificar su aprendizaje”.

Ese mismo día, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, la rebatió: “Cuando envía a los estudiantes a buscar por sí mismos (el aprendizaje del inglés), lo que estamos haciendo es aumentar la brecha entre ricos y pobres en la educación pública. Solo aquellos que tienen recursos podrán estudiar fuera del sistema educativo, y el sistema educativo público está diseñado para garantizar el acceso a la mejor educación para todos”, le dijo.

Un diagnóstico de la Universidad de Costa Rica (UCR), dado a conocer en diciembre del 2023, evidenció la mala preparación de los estudiantes de undécimo y duodécimo año. En pruebas que aplicó a 5.625 colegiales, concluyó que su dominio del idioma es de “principiantes”. Desde esa universidad se instó al MEP a revisar su plan de enseñanza y los recursos que asigna. En ese momento, La Nación consultó al Ministerio qué haría, pero nunca obtuvo respuesta.

El MEP más bien mantuvo su campaña para insistir en que las familias adquieran préstamos para que los alumnos estudien inglés luego de que gobierno incluyera el programa de créditos en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de Rodrigo Chaves. Para lograrlo, recurrió a una modificación a la Ley de Conape que permitió el financiamiento de cursos libres e idiomas.

INA compite con cursos gratuitos y sobrepasa metas

Conape respondió a La Nación que uno de los problemas para colocar préstamos destinados al estudio del inglés es, precisamente, que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrece cursos gratuitos, incluyendo los materiales. Eso “no se puede obviar”, indicó.

La Comisión Nacional de Préstamos agregó: “Se trata de un mercado nuevo en el cual está incursionando la institución, donde lo tradicional para esta población ha sido utilizar otro tipo de financiamientos como las tarjetas de crédito y aportes personales o familiares, sin dejar de lado la variedad de cursos online que presentan una amplia oferta gratuita. Por esta razón, realizamos esfuerzos para incursionar en el mercado y que las personas conozcan esta nueva forma de financiamiento”.

Aunque el 27 de agosto el presidente Chaves destituyó a Juan Alfaro del cargo de presidente ejecutivo del INA, al achacarle un escaso avance en la estrategia sobre bilingüismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje sí había cumplido las metas fijadas para esta institución en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Mideplán más bien concluyó que el INA sobrepasó la meta con un cumplimiento del 182% en el 2023. El objetivo era egresar a 2.898 personas el año pasado. La cifra final fue de 5.288.

Para el plan de los préstamos relacionados con inglés, el Plan Nacional de Desarrollo asignó un total de ¢2.000 millones que se distribuirán en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. El financiamiento del programa provendría de recursos propios, presupuesto nacional y crédito educativo; sin embargo, la estrategia no detalla los desembolsos anuales.

El Mideplán, no obstante, considera que “existe desconocimiento de la importancia de aprender inglés en Costa Rica” y añade que el tiempo necesario para iniciar desde cero un curso de ese idioma es utilizado “como una gran excusa para no estudiarlo, ya que se piensa que conlleva mucho tiempo lograr ser bilingüe”. La evaluación parte de la percepción de que quienes estudian inglés lo hacen más por perfeccionarlo, que por aprender desde cero.

El programa de aprendizaje del idioma inglés es parte de la estrategia Brete, la cual busca mejorar la competitividad de las personas y facilitar su inclusión en el mercado laboral. El plan es liderado por el Ministerio de Trabajo (MTSS), en coordinación con el INA, el MEP y Conape.

Este medio también solicitó información al MEP sobre cuántos estudiantes de educación pública han adquirido financiamiento para estudiar este programa; sin embargo, el ministerio no respondió las consultas. Tampoco se obtuvo respuesta del MTSS.

El año pasado, el MEP informó que su plan era llegar con créditos a 5.890 jóvenes mayores de 15 años con miras a mejorar sus posibilidades de optar a un empleo en el futuro.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) instó a los estudiantes de secundaria a que accedan a un crédito “para estudiar inglés” y así poder formarse en carreras de alta demanda. (Publicación en Facebook del MEP)

Conape señaló que los estudiantes priorizan los préstamos para estudiar carreras universitarias. Foto: (Luis Navarro)

