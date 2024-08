Ministro Mauricio Batalla se abstiene de referirse a Dekra porque su hermano es abogado de la compañía

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, informó este miércoles de que se abstendrá de referirse a la empresa alemana Dekra y su papel en el proceso de licitación de la revisión técnica vehicular, porque un hermano suyo, por parte del padre, es abogado de la compañía.

Las declaraciones de Batalla se produjeron luego de que le consultaran sobre el fallo de la Sala Constitucional, en el que se rechazó un recurso de amparo presentado por Dekra contra la preselección de los futuros operadores de la revisión técnica vehicular.

La empresa alemana participó en el concurso para seguir operando la revisión; sin embargo, una comisión evaluadora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) la descartó por el incumplimiento de un requisito financiero. En su lugar, resultaron preseleccionadas las compañías Applus CR (que incluye a Riteve SyC) y la alemana Grupo TÜV Rheinland, luego de que un informe de evaluación de una Comisión Permanente de Licitaciones del Cosevi determinara que son los oferentes idóneos.

Al ser consultado al respecto, Batalla declaró: “No me puedo referir a Dekra porque mi hermano por parte de padre es el abogado de Dekra. Entonces, me tengo que abstener de cualquier tipo de declaración. El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, puede responder cualquier información al respecto”.

Desde el 2022, Dekra está en manos de la empresa alemana Dekra, a la cual, el entonces ministro Luis Amador Jiménez le entregó un permiso “de uso en precario”.

El hermano de Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes, es abogado de la empresa Dekra.

La prensa también le consultó al presidente Rodrigo Chaves si continuaba defendiendo la decisión de su gobierno de entregarle la operación “en precario” a Dekra. El mandatario argumentó que es un tema absolutamente técnico, pero que se siente orgulloso de haber terminado el contrato que el concesionario anterior, Riteve, manejó por más de 20 años.

“Transparentamos el sistema, lo que ocurra de ahora en adelante le corresponderá a la parte técnica, hacer la mejor evaluación. Me da la impresión, por lo que me dice la gente, que están contentos con el servicio y con el precio, pero no voy a decir ‘voy con este o voy con este otro’”, declaró Chaves.

