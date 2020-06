“Hay que entender una cosa: si no lo hacemos así, tendríamos que salir a ver dónde encontramos plata para pagar esa diferencia. Lo mejor que podemos hacer como país es recortar y no proyectar gastos que sabemos que nos van a salir muy caros, porque el financiamiento hay que pagarlo a tasas caras, entonces no tiene sentido”, afirmó Villegas.