MEP debe explicar por qué va a eliminar FARO y cuál sería su sustituto, dicen especialistas de UCR y UNA

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, aún no explica las razones técnicas de eliminar FARO y cuál sería su propuesta de sistema de evaluación. (Mayela Lopez)

La intención del Gobierno de eliminar de golpe las pruebas FARO preocupa a especialistas en la materia de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes enfatizaron en que no se han dado razones técnicas para suprimir dichas evaluaciones ni tampoco se ha dado a conocer qué modelo evaluativo las sustituiría.

[ MEP corre para conformar Consejo Superior de Educación y cancelar pruebas FARO de junio ]

Para ellos, las evaluaciones de aprendizajes en el sistema educativo son cruciales para la toma de decisiones.

“Es muy importante que el Gobierno especifique cuáles son las razones para eliminar las pruebas FARO y cuál sería el modelo sustitutivo porque lo que está claro es que si no evaluamos el sistema educativo, vamos, de algún modo, a estar a ciegas en cuanto a las decisiones para mejorar nuestro sistema educativo”, afirmó Pablo Chaverri, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).

[ Rodrigo Chaves propone pruebas nacionales en 4 niveles en vez de FARO ]

Chaverri recalcó que, a pesar de que el presidente, Rodrigo Chaves, anunció el fin de semana que la decisión de eliminar FARO ya estaba “tomada y anunciada”, la aprobación de una medida como esa tendría que pasar por el Consejo Superior de Educación, el cual no ha conocido del tema porque no sesiona desde hace más de dos meses por falta de integrantes.

“Hoy en el país sabemos que hay un rezago educativo muy importante, que hay mucha inequidad, a lo cual se le ha llamado ‘apagón educativo’; sin embargo, no tenemos información detallada acerca de lo que saben y no saben, y lo que pueden y no pueden hacer nuestros estudiantes al final, por lo menos de la primaria y de la secundaria”, resaltó Chaverri.

El sábado 28 de mayo, la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, solo declaró que “tenían razones técnicas suficientes” para eliminar las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) pero sin precisar cuáles, tampoco informó de si tenían lista una propuesta de evaluaciones.

Desde el lunes, La Nación solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) aclarar si cuando acudan al Consejo Superior de Educación (CSE) a solicitar la cancelación de la convocatoria de FARO de primaria y secundaria prevista para este mes, también llevarán una alternativa de pruebas estandarizadas. Sin embargo, no ha sido posible obtener respuesta.

[ Colegios privados quieren evaluar la calidad de su educación, pero separados del MEP ]

Herramientas necesarias

También la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR) destacó la importancia de contar con instrumentos de evaluación de los aprendizajes, utilizando para tales efectos las pruebas estandarizadas a lo largo de todo el proceso educativo de los estudiantes. Su pronunciamiento fue divulgado este miércoles.

[ Rodrigo Chaves elimina pruebas FARO: ‘No es que lo hemos pensado, ya tomamos la decisión’ ]

“Las pruebas estandarizadas deben ser herramientas que permitan medir y valorar el logro educativo, instrumentos diseñados por un equipo de profesionales con una gran experticia en el campo de la evaluación educativa, sometidos a estrictos procedimientos de confiabilidad y compartidos por la comunidad científica educativa a nivel nacional e internacional”, dijeron.

Los estudiosos de la UCR fueron claros en que las pruebas son un insumo necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje, por lo que no se puede prescindir de estas herramientas evaluativas que son oportunidades de mejora.

No solo se trata, según el pronunciamiento, de la evaluación de los alumnos sino de los docentes, pues las pruebas también permiten aplicar “acciones correctivas necesarias para el desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos y competencias para que las futuras personas profesionales en educación, tengan las mejores y mayores capacidades de atender y responder a las demandas de la sociedad costarricense”.