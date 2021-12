La moción de Yorleny León sobre futuro de alcaldes actuales es más clara, afirma María Inés Solís

La diputada María Inés Solís, autora de la reforma que limitaría la reelección consecutiva de alcaldes, anunció que apoyará una moción de la congresista Yorleny León para aclarar qué sucederá con los actuales alcaldes.

Bajo la redacción actual del texto, los jerarcas actuales podrían aferrarse a 12 años más en el poder si ganan las elecciones municipales programadas para los años 2024, 2028 y 2032.

En cambio, la moción de León, del Partido Liberación Nacional (PLN), les permitiría reelegirse únicamente por un periodo más. En adelante, tendrían que esperar ocho años para volver a lanzarse por la alcaldía.

Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales no le vieron problemas a la polémica moción que aprobaron. Ahora buscan los votos para aclarar el tema.

Este es un extracto de la entrevista sostenida con la legisladora este miércoles.

— ¿Por qué acordó apoyar esa moción (la que permite a los alcaldes mantenerse por 12 años más)?

— Lo que tenemos es una diferencia en interpretación. Ustedes están interpretando una cosa distinta a lo que interpretamos nosotros. Nosotros lo que interpretamos es que los alcaldes que están ahorita solo puedan reelegirse una vez más y ya cumplen ocho años, contando este como si fuera su primer periodo. Y en adelante ya no podrían reelegirse, tendrían que esperarse lo que les corresponde.

“La interpretación que ustedes le están dando es que no cuenta ni la próxima, sino la siguiente. Me parece que esa interpretación es completamente distinta al espíritu del legislador. Hay una moción de doña Yorleny, que para tranquilidad de todos es la que vamos a aprobar, es un poquito más clara, digamos que para solucionar cualquier problema de interpretación que pudiera haber al respecto.

“Yo entiendo la preocupación. Ya luego de uno leerla varias veces se podría interpretar de esa manera. Con el espíritu del legislador podría quedar clarísimo y no tendría que haber problema, pero para tranquilidad de todos acordamos aprobar la otra moción”.

— ¿Quiénes acordaron?

— Bueno, lo conversamos entre varios diputados. Yo lo conversé con doña Yorleny ayer (martes), y me parece que podemos aprobar la otra moción.

— Si la intención de ustedes era esa misma ¿por qué no acogieron en su momento la moción de Yorleny León y más bien aprobaron esta que, como usted reconoce, es un poco confusa y presta para interpretaciones?

— A mí no me parece que sea confusa, a mí me parece que la confusión la están haciendo malintencionadamente. Yo creo que la moción es clara y con el espíritu del legislador queda claro. La razón por la cual se escogió en comisión fue porque nos gustó más en ese momento y esa fue la que se aprobó y listo. No hay ninguna teoría conspirativa por detrás, como ustedes lo están queriendo hacer ver.

[ Laura Chinchilla pide frenar ‘truculenta’ maniobra para perpetuar alcaldes ]

— ¿Fue algo que consensuaron en su momento?

— Sí, lo conversamos cuando estábamos revisando las mociones que se estaban presentando. Había otra moción que era la que íbamos a aprobar, pero luego nos dimos cuenta de que la moción estaba dejando por fuera a los vicealcaldes, entonces decidimos aprobar la otra moción de Carolina (Hidalgo) que fue la que se aprobó, que al fin de cuentas tiene un error. Que en lugar de hablar sobre el periodo se está hablando sobre el momento de la elección, entonces tampoco se está cumpliendo el espíritu del legislador, que es que pasen ocho años.

“Ese es un error que lo vamos a solucionar vía interpretación y que no se le está haciendo una teoría conspirativa que se le está haciendo a este otro (transitorio que permitiría a alcaldes actuales aferrarse al poder 12 años más). Entonces, me parece que las dos cosas bien interpretadas por el espíritu del legislador se pueden solucionar.

“Yo soy la principal interesada en que este proyecto salga y que salga de la mejor manera. Me parece completamente injusta la actitud que han tomado de pasar como si yo ahorita estuviera haciendo teorías conspirativas para dejar alcaldes eternamente en las municipalidades, cuando la diputada que se ha partido el alma para que este proyecto salga he sido yo, cuando el PAC ha tenido ocho meses de sesiones extraordinarias y no hubo forma de que lo convocara, y ahora quieren tirarle toda la gloria a la fracción del PAC. Tuvo que venir el caso Diamante para que el caso avanzara.

“Me parece una canallada que me estén creando una teoría conspirativa como si estuviera intentando que los alcaldes se quedaran vitaliciamente en las municipalidades, cuando he sido yo la que he estado intentando que esto dejara de suceder”.

— El asunto es que en caso de duda los alcaldes podrían verse favorecidos...

— No, claro que no. Para eso es la discusión de los proyectos en el fondo. Esa es la razón de ser de la discusión por el fondo de los proyectos, para que el espíritu del legislador quede claro y, a modo de interpretación, lo que se utiliza es el espíritu del legislador en la discusión de los proyectos. Eso es una analogía que ustedes están haciendo no sé de donde, porque eso es clarísimo que eso funciona así.

— Entonces, para quedar claros ¿existe un acuerdo entre varios diputados para aclarar tanto la moción de Carolina Hidalgo y del transitorio único?

— Así es… o sea, conversaciones previas. Usted sabrá que las negociaciones previas pueden cambiar cinco minutos antes. Uno no sabe con qué posición va a salir una fracción de un momento a otro, pero el interés es solucionar esto y que quede lo más claro posible.

“Aquí cualquier cosa puede pasar, hasta que el proyecto no esté firmado y publicado cualquier cosa puede pasar. La voluntad es que esto salga de la mejor manera como fue desde un principio el espíritu de esta legisladora, que ha sido clara en denunciar los abusos que han existido en las municipalidades gracias a la reelección vitalicia. Y no se vale que ahora fracciones vengan a querer robarse el show y vengan a querer tacharme a mí de que estoy haciendo teorías conspirativas para que no se apruebe mi proyecto”.