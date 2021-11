Segunda ronda es inminente: José María Figueres capta 19% de intención de voto y Lineth Saborío 8%

A un mes de iniciada la campaña electoral, solo tres candidatos presidenciales superan un 5% de intención de voto y ninguno supera el 20%, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (CIEP). Además, ningún aspirante experimentó un crecimiento significativo en los últimos tres meses.

José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), capta un 19% de las preferencias, mientras que Lineth Saborío, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), un 8%; y Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), un 5%.

Las personas indecisas constituyen el grupo más grande de todos, con un 48%.

La encuesta muestra una alta fragmentación en las preferencias electorales. Después de Figueres, Saborío y Alvarado, los encuestados mencionaron preferencias por otros 14 candidatos.

José María Villalta, del Frente Amplio, percibe un 4%, mientras que los 13 restantes están dentro del margen de error del estudio, que es de tres puntos porcentuales. Dentro de ellos están Rodrigo Chaves, Welmer Ramos y Rolando Araya, de los partidos Progreso Social Democrático, Acción Ciudadana y Costa Rica Justa.

Otros diez aspirantes presidenciales no fueron citados por nadie.

“El panorama no ha cambiado significativamente luego de la apertura oficial de la campaña electoral, pues, luego de las primeras semanas de carrera, el voto de las y los costarricenses se diluye entre múltiples alternativas.

“La gran mayoría muestra un débil respaldo, de menos de dos dígitos. A estas alturas de la competición, la meta de alcanzar el 40% de los votos en febrero del 2022, y con ello evitar una segunda ronda, se torna lejana y poco probable”, expone el CIEP.

El estudio se realizó con entrevistas a personas mayores de 18 años entre el 21 y el 29 de octubre y entre el 1.° y el 2 de noviembre.

Entre la encuesta de agosto y la nueva, los porcentajes no cambiaron significativamente. Figueres pasó de un 17% a un 19%; Saborío de un 6% a un 8%; y Alvarado de un 4% a un 5%.

El 80% de los entrevistados afirma que sí votará el 20% descarta hacerlo. “Si bien algunas personas pueden haber respondido que sí tienen intenciones de votar, es probable que algunas de estas personas no acudan a votar. Esto ocurre porque no se ven atraídos por las opciones existentes y consecuentemente deciden no participar”, explicó el CIEP.

“Debido a ello, además de consultarle a las personas encuestadas si votarían, se indagó qué tan decididas están de hacerlo. Al respecto, poco más de la mitad de las personas consultadas están totalmente decididas (55%), un 26% mencionó que quizá sí votaría, el 8% dijo que quizá no lo haría y el 11% indicó que no sufragará.

“Al combinar las dos preguntas anteriores, es posible determinar que las personas que manifiestan que sí votarán, y que además, indican que es posible que vayan a votar o que están totalmente decididas a hacerlo, constituyen el 63% de las personas encuestadas. Esta cifra es muy similar al promedio de participación electoral en el país”, expuso el Centro de Investigaciones.

Dentro de ese último grupo, el porcentaje de indecisos se redujo en solo cinco puntos porcentuales en comparación con la encuesta de agosto.