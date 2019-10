El exministro Helio Fallas indicó a La Nación que no daría declaraciones sobre el caso. El Ministerio de Hacienda no ha respondido las consultas que el envió este medio a Cubillo el miércoles de la pasada. A Espinoza se le contactó a través de su celular, no obstante, al cierre de este artículo, no fue posible comunicarse con él.