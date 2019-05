“Pero es mucha casualidad, don René, que en la prensa hemos hecho el análisis de sus comentarios, la inopia es la excusa, la famosa inopia, entonces, yo he entrado un poquito a entender qué es la inopia y el reglamento, el artículo 15, y usted reiteradamente señala que el Gobierno, claro, dice, tiene… dice, el cual tiene la potestad y lo acaba de señalar en su intervención, que ustedes le pueden hacer esos nombramientos por conveniencia nacional, suena lindísimo o por razones de emergencia que tuvieron, pero la fundamentación de esos nombramientos yo no la tengo y no la he podido todavía conseguir”.