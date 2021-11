Gobierno se expone a pagar comisiones extra por no retirar $380 millones en créditos del BCIE

El Gobierno se expone a pagar comisiones extra al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por no retirar $380 millones de dos créditos con destinos específicos aprobados por la Asamblea Legislativa meses atrás. El país tendrá que pagar las sanciones si los recursos cumplen seis meses sin entrar a las cuentas del Estado, de acuerdo con las cláusulas de los contratos.

Si bien el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ha dicho a los diputados que los desembolsos de recursos externos ayudan a contener el tipo de cambio, porque aumentan las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en estos casos argumentó que no ha solicitado el giro de los fondos porque, para utilizarlos, los diputados deben autorizar su uso a través de presupuestos.

El BCIE, por su parte, informó de que solo están a la espera de la gestión de Costa Rica para proceder a los desembolsos. Estos pueden realizarse desde el primer día que entran en vigencia, inclusive.

Un primer empréstito por $300 millones, firmado por el presidente Carlos Alvarado a principios del mes de junio, que supera los cuatro meses sin que el Ministerio de Hacienda haya solicitado su desembolso. Este contiene $270 millones que financiaría el fondo nacional de avales y $30 millones para abonar a la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Dado que el contrato de préstamo ya entró en vigencia, el BCIE únicamente está a la espera de recibir la solicitud de desembolso por parte del Ministerio de Hacienda”, respondió el banco regional a este medio sobre este contrato.

Lo pactado dice que, por el atraso de seis meses en el retiro, el país tendría que pagar un una comisión de compromiso al banco del 0,125% de los saldos, es decir, de $375.000 en este caso.

Una segunda línea de financiamiento por $80 millones para financiar la adquisición de vacunas contra la pandemia, se convirtió en ley desde el 1°. de octubre. Desde esa fecha empezó a correr el tiempo para pagar la comisión de compromiso de 0,125%, si el atraso alcanza los seis meses. Para este contrato sería de $100.000.

“El BCIE únicamente está a la espera de recibir la documentación detallada en el artículo 6.01 del Contrato de Préstamo para proceder con el desembolso. Una vez se nos remita esta información, el BCIE procederá con el desembolso”, añadió el Banco.

Esa cláusula exige requisitos como la existencia de una cuenta especial en la Caja Única del Estado o un criterio de la Procuraduría sobre la ley aplicable, no así de un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa.

Cuando este medio le preguntó al ministro sobre la demora los retiros, dijo que el crédito de $300 millones tiene un uso específico, como lo es el fondo de avales que se discute en la Asamblea legislativa, así como el abono a la deuda con la seguridad social.

“Los $270 millones (de avales) no se usarán para otra cosa, tenemos que esperar esa ley. Sobre el empréstito de los $80 millones de dólares, haríamos llegar el presupuesto; una vez que nos lo aprueben, procedemos con el desembolso de esos $80 millones (...)”, justificó.

[ Fitch considera vital el acceso del Gobierno a recursos externos para impedir alzas en tasas y tipo cambio ]

El uso del dinero para el financiamiento de vacunas, se incorporó en el noveno presupuesto extraordinario que Hacienda envió a la Asamblea este miércoles. Podría aprobarse antes de que termine el año.

Con estas circunstancias, añadió el ministro, “nosotros no hacemos nada con desembolsar los dineros porque quedaría en el Banco Central, pero no podemos utilizar ni un cinco porque no ha sido presupuestado. Legalmente no lo puedo hacer”, enfatizó.

Villegas aseguró que, al estar esos recursos en el BCCR, no afectan el déficit fiscal porque no suman al gasto, pero sí impactan en la contabilidad de la deuda pública “porque es un dinero que, como país, lo está debiendo; ya usted lo sacó del organismo multilateral y se lo trajo para Costa Rica, entonces, ya lo debe”.

Dos semanas atrás, el jerarca insistió en la comisión de Hacendarios que la llegada de créditos ayudarían a contener el tipo de cambio del dólar.

[ Créditos del BID ayudarían a contener tipo de cambio, afirma ministro de Hacienda ]

Economista ve dos razones para gestionar desembolsos

El economista José Luis Arce explicó que los créditos deberían desembolsarse, en virtud de que tener esos recursos contratados y comprometidos, en el Banco, generan costos en comisiones para el Gobierno. “Por lo tanto debería evitarse al máximo esto”, recomendó.

Arce agregó que, si el Gobierno retira esos recursos del organismo regional, aunque no se destinen inmediatamente a su uso, ayudan a recomponer las reservas monetarias internacionales del BCCR.

Esta reconfiguración ayuda a crear mayores espacios para la política cambiaria del Banco Cental, en particular para satisfacer las presiones de demanda de divisas del sector público no bancario, explicó el economista.

“Eso sería un elemento positivo que puede abonar a la confianza, en especial‚ si la incertidumbre política aumenta y si se percibe un deterioro en la percepción de riesgo país por la casi inminente ‘suspensión’ del convenio con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por el lento avance legislativo de la agenda de reformas”, subrayó Arce.

Arce ve probable que Hacienda haya decidido mantener por ahora esos créditos en el BCIE porque, de hacerlo, “aumenta el nivel de la deuda pública” y se podría afectar la meta pactada con el FMI para finales del año. “Aunque $380 millones son poco, pero ese elemento puede estar pesando en la decisión”, finalizó Arce.