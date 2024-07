Gobierno evaluó incluir cierre de Defensoría de los Habitantes en referéndum, afirma abogado

El abogado constitucionalista Manrique Jiménez Mesa aseguró que el gobierno consideró el cierre de la Defensoría de los Habitantes dentro de una propuesta preliminar de referéndum; sin embargo, esta idea terminó siendo descartada y no se incluyó en la “ley jaguar”.

Jiménez recordó que la propuesta preliminar contemplaba cuatro temas: Ciudad Gobierno, le venta del Banco de Costa Rica (BCR), la reforma a la ley de generación eléctrica y el cierre de la Defensoría.

Según explicó el abogado a La Nación, él conoció el planteamiento informalmente de la mano del presidente Rodrigo Chaves, durante una visita que efectuó a Casa Presidencial por invitación de Natalia Díaz, exministra de la Presidencia. Ahí, el mandatario le comentó los temas que el Poder Ejecutivo había evaluado.

El encuentro se realizó en Zapote a finales de abril, cuando Jiménez acudió a recoger la documentación relacionada con el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, plan que expuso ante la Asamblea Legislativa para aclarar las consultas de los diputados sobre las implicaciones del proyecto.

“Él (Chaves) me comentó que se había manejado el tema del cierre de la Defensoría, pero me dijo que eso estaba desechado y yo dije que definitivamente eso no le veía ninguna viabilidad”, reconoció.

El abogado indicó que el presidente no le explicó las razones por las que se decidió dar marcha atrás con el cierre de la Defensoría, ni le detalló los motivos por lo que se pensó en llevarlo a referéndum.

LEA MÁS: Miembro de comité asesor de Rodrigo Chaves advirtió de inconstitucionalidad de ley jaguar

La propuesta para el cierre de la Defensoría fue revelada por el constitucionalista este martes 2 de julio en el programa radial Hablando Claro, dirigido por la periodista Vilma Ibarra y transmitido por Columbia.

En ese espacio, el abogado explicó que la idea de cerrar esta institución constituía un retroceso en defensa de derechos, contraria a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Estaríamos en contra del ejercicio y las normas básicas del desarrollo del desenvolvimiento de la jurisprudencia de la Corte IDH, del principio de control de convencionalidad, que hay que interpretar la norma en el sentido extensivo y progresivo”, aseguró.

Jiménez declinó la invitación del gobierno para integrar el grupo que participó en la propuesta final del referéndum, ya que consideró que la reducción de las potestades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República (CGR) era inviable desde el punto de vista legal.

El grupo asesor estuvo compuesto por el abogado y exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth; el abogado, exdiputado y excontralor general, Álex Solís Fallas; los penalistas y exministros José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro; así como el constitucionalista Fabián Volio y la ex subcontralora Sylvia Solís, quien es asesora a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Para esta nota, se solicitó la reacción de Casa Presidencial; sin embargo, no se contó con una respuesta al momento de publicación.

Manrique Jiménez declinó la invitación para ser parte del comité asesor del referéndum. Foto: Tomada de Facebook

LEA MÁS: Propuesta de referéndum de Chaves choca de lleno con jurisprudencia de Sala IV