Gandoca-Manzanillo: Tattenbach a diputado Robles: ‘No tengo negocios con Pacheco Dent’

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, manifestó dudas cuando el diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña, le preguntó si conocía las amenazas de muerte contra líderes del Caribe Sur que han denunciado irregularidades en Manzanillo.

“¿Sabe que han existido amenazas a líderes y lideresas ambientales de la zona de Talamanca? Es de conocimiento público”, le preguntó Acuña, a lo que el ministro contestó: “No me consta, pero sí es así es superlamentable. He visto en la prensa, pero la prensa no dice siempre la verdad”.

“¿Por qué no se había pronunciado antes?”, le cuestionó el diputado.

“Es muy lamentable. Sí me parece muy preocupante. No me consta que sean amenazas. Si lo son, me parece muy preocupante”, insistió el ministro

“Lo mínimo es que no lo ponga en término de dudas. (A los líderes) los llamaron para amenazarlos de muerte”, reaccionó el legislador.

“Lo encuentro muy lamentable, y pido toda la solidaridad para la gente que las recibió. Me parece inaceptable y no puede ser”, concluyó Tattenbach.

“Tocó sacar con cuchara estas declaraciones del ministro de Ambiente de este país”, dijo Acuña al finalizar su intervención.

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, volverá a ser llamado a comparecer en la Comisión de Asuntos Ambientales. No trascendió la fecha. (Rafael Pacheco Granados)

Maylin Mora confirma que Allan Pacheco pagó regente forestal Copiado!

Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, confirmó a la diputada Kattia Cambronero que el empresario Allan Pacheco Dent pagó a la regente forestal −cuyo nombre no reveló−. El informe de la regente forestal forma parte del proceso para dar permisos de tala, explicó la funcionaria.

“Doña Maylin, usted es responsable en mucho de esto. Quisiera entender qué oculta. Desde el incio de la audiencia usted ha negado el fallo de la Sala (IV) de reintegrar las tierras. Nosotros estamos analizando cómo se da una autorización de tala a un amigo-vecino del presidente (Rodrigo Chaves Robles), donde, además, los jerarcas van a una fiesta con su propio licor. La Fiscalía interviene y detiene el proceso que usted insiste que se hizo de forma adecuada. No hay una firma del ministro de un decreto donde evidentemente había una reintegración de las tierras. En esta comisión se viene a no decir la verdad”, manifestó Cambronero.

Mora Arias contestó que es el propietario del terreno es quien paga a la regente.

“¿Fue pagada por empresario Pacheco Dent?”, preguntó Cambronero.

“No me consta”, le respondió inicialmente Mora.

“Pero me está diciendo que la paga un privado”, insistió la diputada.

“Diputada, es que eso no le llega a la Administración. El trámite que nos llega es lo que presenta la regente”, respondió Mora.

“¿Y el regente a quién obedece’”, insistió la legisladora.

“A quien la contrata. El dueño de la propiedad”, respondió Mora.

“El dueño de la propiedad, que es Pacheco Dent”, dijo Cambronero.

“Pues sí”, respondió Maylin Mora Arias.

‘No tengo negocios con Pacheco Dent’, afirma ministro Tattenbach Copiado!

El ministro de Ambiente rebatió una seguidilla de preguntas del diputado Ariel Robles, con un “No tengo negocios con Pacheco Dent”, en referencia al empresario Allan Pacheco, a nombre de quien aparecen terrenos en el Caribe Sur.

Ariel Robles mostró un mapa de la zona en conflicto en donde según el legislador, se ven los límites de protección del refugio Gandoca-Manzanillo de acuerdo con un decreto que el ministro de Ambiente no firmó. “¿Usted no está firmando un decreto porque no ha querido, porque aquí no consta su firma? ¿Verdad que no existe su firma? ¿Existe el decreto firmado para cumplir con la resolución de la Sala IV?”, preguntó el legislador.

“No señor, no se firmó porque no corresponde, porque esa es la zona que precisamente…”, estaba respondiendo el ministro cuando Robles lo interrumpió: “… porque esa es la finca de Pacheco Dent”.

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, compareció ante la Comisión Especial de Ambiente para referirse a los permisos de tala y acciones ligadas con el Refugio de Vida Silvestre Manzanillo-Gandoca. También estuvo presente la directora del Area de Conservación Caribe, Maylin Mora Arias. Además estuvieron presentes: Ana Luisa Leiva Vega, asesora legal y Xenia Lozano Mc Kay, asesora. Al fondo, vecinos del Caribe Sur presentes en la comparecencia. (Rafael Pacheco Granados)

Diputados insisten en aclarar fallo constitucional Copiado!

La diputada Alejandra Larios, de Liberación Nacional, insistió en aclarar el tema constitucional con la funcionaria del Sinac. “Usted dijo en la Comisión Caribe que la Sala IV no los había obligado a delimitar, y aquí lo acaba de volver a decir. Pero no tiene sentido si la Sala saca un comunicado”.

“El voto se emite en el 2019, eso es muy importante tenerlo claro. La Sala necesitaba hacer una aclaración porque se estaban dando muchas interpretaciones del voto. En el caso de la atención de la sentencia, se atendió en el 2020, y se envía el informe 363, hasta el momento no hemos sido comunicado. Ahora estamos atendiendo una consulta”, respondió Mora e indicó que por estar judicializado el tema no se podía referir más.

Diputada Cambronero: ¿Por qué dieron permisos de tala si había un fallo de la Sala para reintegrar esas zonas? Copiado!

Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, declinó contestar varias preguntas de la diputada Kattia Cambronero quien cuestionó que se dieran permisos de tala en la zona pese a un fallo de la Sala IV que obliga al Estado a reintegrar esas zonas.

“No entiendo la justificación de ustedes de dar permisos sobre una zona que tenía que ser reintegrada al patrimonio público”, dijo Cambronero. Mora contestó: “La propiedad está debidamente inscrita. Toda propiedad privada esta bajo el régimen forestal. La persona que solicita un permiso forestal conforme a la ley puede obtenerlo”.

La diputada del Liberal Progresista insistió: “Según la ley 7575, había un regente forestal; me gustaría ver quién es. Hicieron un inventario y tres visitas de control. Quisiera entender quién hizo las visitas y el resultado del inventario”. Mora Arias explicó que las visitas de control se hacen por procedimientos. No reveló el nombre del regente, pero dijo que era una funcionaria.

Tattenbach admite que estuvo en fiesta en finca de Pacheco Dent Copiado!

Ante la pregunta del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, el ministro Tattenbach reconoció que asitió a la fiesta bailable para el Consejo de Gobierno realizada en una finca de Pacheco Dent, el 15 de octubre del 2022. También confirmó que fue organizada por la oficina de la Presidencia de la República.

Vecinos del Caribe Sur asistieron a la comparencencia de Franz Tattenbach. (Rafael Pacheco )

Tattenbach no hablará de Manzanillo fuera de comisión Copiado!

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, ya está en la Asamblea Legislativa. Al ser consultado por La Nación sobre sus expectativas sobre la audiencia convocada por los diputados, el funcionario declinó dar declaraciones fuera del contexto de la comparecencia. Tattenbach adujo que hay asuntos judicializados en relación con este tema y prefirió no referirse a ellos fuera del contexto de la comparecencia. Seis personas acompañan al ministro; entre ellas, Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe.

El ministro Franz Tattenbach compareció en la Comisión de Ambiente este martes 6 de agosto. (Rafael Pacheco )

Supuesta tala ilegal Copiado!

A partir de las 9 a. m. de este martes, el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, deberá dar explicaciones ante los cuestionamientos en torno al manejo y protección del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en Talamanca (Limón). El caso se puso en el ojo público a partir de mayo pasado, cuando vecinos de Talamanca denunciaron la aparente tala ilegal del área protegida.

El jerarca, lo mismo que el presidente Rodrigo Chaves, ha insistido en que el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ha estado apegado a la normativa. Las autorizaciones se dieron a la a la firma Playa Manzanillo S. A., vinculada con el empresario Allan Pacheco Dent.

A pesar de sus afirmaciones, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción reveló que tiene abierta una causa para investigar el otorgamiento de los permisos. El caso se sigue contra cinco personas sospechosas de los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en relación con permisos de tala en terrenos del Refugio Gandoca-Manzanillo. Entre los imputados hay funcionarios de Minae y Pacheco Dent.