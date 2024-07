Fiscalía investiga a directora de UNGL, Karen Porras, por presunto nombramiento ilegal

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a la presidenta ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras Arguedas, por el presunto delito de nombramiento ilegal.

Así lo confirmó la propia dependencia, el pasado viernes 21 de junio, al indicar que la pesquisa se desarrolla contra Porras Arguedas y otras dos personas de apellidos Marchena y Rodríguez.

Consultada por este diario, la directora ejecutiva de la UNGL aseguró no tener conocimiento del caso y sostuvo que no ha sido notificada de ninguna acción judicial.

Añadió que, en el momento en que tenga conocimiento oficial, daría una declaración por medio de su abogado.

El lunes 2 de octubre del 2023, La Nación publicó un audio que reveló la aparente presión que ejerció Carlos Bolaños Alfaro, asesor legal de Karen Porras, sobre la exencargada de Recursos Humanos de la institución, Fabiola Salas Leal.

Al parecer, el mensaje tenía como intención que la exjefa de personal cambiara un criterio negativo respecto a la contratación de María José Arias Molina, hija del exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rafael Arias Fallas.

En el audio, Bolaños le habría pedido “ayuda” a la funcionaria para dejar sin efecto un oficio que concluía que Arias incumplía los requisitos para ser asistente de Porras. El asesor pidió “discutir y ver cómo acomodar” el oficio para contratar a esa persona.

Posteriormente, este diario informó de que las autoridades judiciales abrieron una investigación por este asunto el 2 de octubre del 2023, bajo el expediente 23-000333-1218-PE, con base en “información disponible en medios de comunicación”.

En ese momento, el Ministerio Público tramitaba el caso contra “ignorado”, pues no había personas específicas imputadas.

Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. (Foto: Facebook UNGL)

En aquella época, Bolaños no respondió consultas de este medio sobre el audio. Por su parte, Porras rechazó haber presionado e intimidado de forma verbal a Salas para que contratara a la hija del exlegislador.

Carlos Bolaños, asesor legal de la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras. (Adrian Garcia Solis AGS Multimedia Telefono: 88692911/Foto: Facebook UNGL)

Salas denunció presiones

Además de la grabación, las presiones también se mencionan en la carta de renuncia de Salas, quien dejó la jefatura interina de Recursos Humanos el 31 de agosto del 2023.

En la misiva, ella afirmó que Karen Porras y Carlos Bolaños le solicitaron anular el oficio, firmado el 29 de agosto (RH-FS033-29082023O), en el que expresó que Arias no cumplía con los requisitos para ser contratada como asesora de la Dirección Ejecutiva.

Agregó que recibió reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la dirección ejecutiva, “donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”.

Posteriormente, el 21 de marzo del 2024, también renunció Adriana Salazar Araya, encargada de Recursos Humanos que había delegado sus labores a Fabiola Salas entre julio y setiembre del 2023, meses en que se ausentó por una licencia de maternidad.

Salazar también denunció haber sido objeto de malos tratos, acoso laboral, discriminación y violación de derechos laborales por parte de Karen Porras, lo que la llevó a dimitir del cargo que ocupó por nueve años.

Hija de exdiputado nombrada en UNGL

Finalmente, María José Arias Molina sí fue nombrada en un puesto dentro de la UNGL, pero no fue como asistente de Porras, sino como encargada del Observatorio Municipal.

Este medio publicó, el pasado 26 de marzo, que la Unión de Gobiernos Locales modificó los requisitos exigidos para ese cargo, cuya labor consiste en procesar datos y estadísticas sobre los cantones, y puso como requerimiento tener una licenciatura en Nutrición. Arias Molina fue nombrada en el cargo el 5 de marzo del 2024.

