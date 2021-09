Figueres: Candidatura de Rodrigo Arias a diputado representa la unión en el PLN

José María Figueres, candidato presidencial del PLN, presentó este martes al exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, como el primer candidato a diputado de Liberación Nacional (PLN) por la provincia de San José, para el periodo 2022-2026.

Al presentarlo en el Balcón Verde, sede central de Liberación, Figueres dijo que eligió a Arias como diputado nacional por tres razones. La primera es el valor de la experiencia, la segunda es la capacidad de alcanzar acuerdos y la tercera es la consolidación de la unión en el PLN.

“La elección del 6 de febrero del 2022 no es una elección más. Está en juego algo mucho más grande que la Presidencia de la República. Está en juego el Estado Social de Derecho; está en juego rescatar a Costa Rica, la reconstrucción de una sociedad devastada por la pandemia, la improvisación y la falta de rumbo. Será una elección decisiva, una elección entre la experiencia o la impericia. Una elección entre la esperanza o la debacle. No podemos seguir improvisando”, dijo el candidato presidencial.

“Se necesita un equipo capaz y experimentado, probado, que haya demostrado en el ejercicio de la función pública pericia ante la adversidad. Ese equipo hoy se ve extraordinariamente reforzado con la incorporación de Rodrigo Arias Sánchez”, agregó Figueres.

La bolsa de clavos

El aspirante presidencial recordó que, en diciembre de 1986, durante un convivio de colaboradores del primer gobierno de Óscar Arias, él le recordó al entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, “una bolsa repleta de clavos de cuatro pulgadas”.

“El resto de los colegas se rieron e inmediatamente entendieron el mensaje. A lo largo de los años, muchos han sido los retos nacionales en que don Rodrigo, con su experiencia, su trabajo y su vocación de convocar a sectores, ha resuelto”, citó.

Al aceptar la postulación, Rodrigo Arias dijo: “Lo primero es que don José María hoy me trae otra bolsa de clavos; creo que no me cabe la menor duda de que así va a ser. Lo tomo con gran optimismo, con mucha visión de que vamos a hacer cosas grandes como lo requiere este país”.

“Lo tomo como lo que es, un hueso con hormigas; va a ser un Congreso difícil, pero precisamente los tiempos demandan que esta sociedad comience a darse la mano, comience a compartir lo que realmente nos une, y que veamos la parte positiva del vaso, que es lo que necesitamos reconstruir hoy, porque estamos al borde de un abismo del que solo salimos si trabajamos juntos”.

Arias dijo que pocas personas, como él, tienen en su hoja de vida haber sido ministro de la Presidencia durante ocho años

“Si ustedes me dicen que resuma esos ocho años, el resumen es muy sencillo. Ha sido construir grandes acuerdos, tratar de construir acuerdos políticos con fracciones diferentes, con grupos sociales diferentes”, dijo.

Reseñó que, en el 2007, cuando el electorado aprobó el tratado de libre comercio con Estados Unidos (TLC) en un referendo, él no estaba contento de festejar, pues sabía que venía una etapa difícil para conseguir 38 votos en cada proyecto de la agenda de implementación.

“Esa experiencia de todos esos años constituye una base muy sólida para lo que viene. Hoy día no tenemos TLC, pero tenemos un país que está al borde de un precipicio; un país con pobreza, con desempleo, un país cuya economía no está creciendo al ritmo que se necesita y es por eso que, ante el llamado que me ha hecho don José María, yo le digo que sí.

“Voy a ir a la Asamblea a hacer todo lo posible para tejer esta legislación que se requiera, para poder poner esta economía a crecer, para poder solucionar los problemas de empleo público, para poder solucionar los problemas sociales que están aquejando a tantas familias, para poder salvar a las pequeñas empresas que están cerrando día a día”, declaró Arias.