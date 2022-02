Figueres clama por resolver la elección en ‘primera vuelta’, Lineth Saborío se ve en segunda ronda

La posibilidad de que las elecciones de Costa Rica en el 2022 se definan en una segunda ronda, el domingo 3 de abril, con la participación de solo dos aspirantes a la Presidencia, está plenamente incorporada en los cálculos de los candidatos que encabezan las encuestas previas a este primer domingo de febrero. Tanto es así, que en su llamado a votar, este 6 de febrero, instaron a los electores a acudir a las urnas para tratar de evitar una segunda cita con las urnas, algunos de ellos confiaron en lograr el caudal suficiente para sortear el alargue, o al menos, se vieron como favoritos para pasar a segundas instancias.

José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional, destacó en las primera horas de este domingo que los reportes en su poder, a partir de consultas a personas que ya votaron, arrojaban resultados favorables para su movimiento. “Decidamos esto, de una vez por todas, en primera vuelta. El país vive una situación en donde, entre más rápido iniciemos el rescate de Costa Rica, mucho mejor. El evitarnos una segunda vuelta ahorra al Tribunal Supremo de Elecciones, aproximadamente, ¢3.000 millones en gastos adicionales, pero al país le cuesta (la segunda ronda) dos meses más de indecisión y de completa parálisis en medio de una crisis de la cual necesitamos empezar a salir”, fueron sus declaraciones al salir del centro de votación donde emitió su voto, a eso de las 7:30 a. m. en La Lucha, previo a visitar la tumba de su padre, el expresidente José Figueres Ferrer.

“En las mesas de votación tenemos informes de esos liberacionistas, que en las encuestas que han hecho entre las personas que han votado, estamos logrando resultados extraordinarios. Quiero decirles a mis compatriotas en Costa Rica que si nosotros votamos como están votando los costarricense en Asia, que nos ven desde afuera, que nos ven con el cariño que ven a la patria, y con las posibilidades que tiene Costa Rica; si nosotros aquí en el territorio nacional votamos como ellos, estamos hoy ganando en primera vuelta, de manera que seamos valientes, seamos decididos, no nos expongamos a más postergación y avancemos este día”, añadió en sus declaraciones.

Figueres visitó tumba de Pepe San Cristóbal Sur. José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional, visitó la tumba de su padre, el expresidente José Figueres Ferrer, este 6 de febrero. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, la candidata por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, aseguró que se ve en una segunda ronda electoral, aunque no sabe con cuál otro de los candidatos a la Presidencia de la República.

Sus palabras las pronunció esta mañana en una conferencia de prensa en el Hotel San José Palacio, donde destacó que su campaña trasciende al partido y que hay 25.000 personas trabajando este domingo para movilizar votantes. Afirmó que algunas debilidades que han visto en ella en los debates se pueden solventar con un curso de formación, pero que su formación, experiencia y valores trasciende un curso.

Lineth Saborio La candidata Lineth Saborío, del Partido Liberación Nacional, ofreció una conferencia de prensa, este domingo 6 de febrero, en el Hotel San José Palacio. (Jose Cordero)

Otro candidato que confió en obtener el gane este mismo domingo fue Fabricio Alvarado de Nueva República, quien aseguró existe un apoyo “silencioso” a su candidatura, que hoy se manifestará en las urnas. “Mucho voto silencioso, mucho voto de gente que prefiere no decir que se decanta por Nueva República y Frabricio Alvarado, a causa de unos movimientos políticos y de su gente, especialmente, de entrar a ofender y atacar a esas personas”, denunció el aspirante en la plazoleta de la escuela Joaquin García Monge en Desamparado, donde el político fue recibido por sus seguidores con aplausos al salir de la mesa de votación, a eso de las 8:15 a. m.

“Ahora, más allá de eso, es el trabajo que hemos hecho y es nuestro ‘plan A’ más que seguro porque, no es triunfalismo ni mucho menos, es más bien la esperanza de lograrlo porque creo que el país necesita resolver esto hoy, resolverlo en primera ronda, no entrar a una segunda ronda, que es desgastante, que genera mucho gasto de dinero y que además le resta tiempo al nuevo gobierno para preparar gabinete, para preparar muchas cosas que hay que preparar desde el primer día. Este es nuestro llamado: votar ya, resolver esto ya en primera ronda y votar temprano para que ganemos este día”, afirmó Alvarado, quien posteriormente se dirigió en compañía de sus hijas y esposa al Liceo de Calle Fallas, donde esta última votó.

En la casa de campaña del Frente Amplio, en las inmediaciones del Museo Nacional, José María Villalta ofreció una conferencia de prensa a las 8:30 a. m., junto su candidata a vicepresidenta, Patricia Mora, previo a trasladarse a votar en la Escuela Juan Flores Umaña en Ipís de Goicoechea. En este encuentro aseguró sentirse un candidato más maduro y con más experiencia.

“Sin duda me siento más maduro, ocho años no pasan en balde y he adquirido más experiencia, más serenidad, obviamente he podido profundizar mi conocimiento de los problemas nacionales y de la realidad de Costa Rica, creo que llevamos el plan de gobierno más completo, más integral producto de este conocimiento. Obviamente, es un proceso electoral diferente por la situación del covid-19, en campaña no hemos tenido grandes movilizaciones de gente, ha sido una campaña con más presencia en las redes sociales, donde los debates han sido más decisivos para la gente para comparar las propuestas, creo que los debates han salido muy bien creo que todos los medios se han puesto una flor en el ojal, le han permitido a la gente conocer a los candidatos, el papel aguanta lo que le pongan cualquiera puede decir cualquier cosa”, expresó.

José María Villalta José María Villalta llega a la casa de campaña del Frente Amplio, ubicada en el centro de San José, junto a sus hijos. Fotografía: Lilly Arce.

Previo a dicha conferencia de prensa, desde el portón de su casa de habitación en Sabanilla de Montes de Oca, Villalta aseguró que van a ganar a la elección. “Yo creo que vamos a dar una inmensa sorpresa, hemos tenido en estos últimos días un crecimiento impresionante, han sido muy importantes los debates”, manifestó.

A la salida de la Escuela Braulio Morales, en Heredia, a las 8:45 a. m., el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, resumió su optimismo en una frase: “el PAC despertó”. Luego de votar en ese centro educativo, el economista y actual diputado instó a los costarricenses a cumplir con su deber en las urnas y apoyar al partido oficialista, en unas declaraciones donde defendió la gestión del actual mandatario, Carlos Alvarado, y resaltó que él tuvo una labor “muy buena, de ocho para arriba”.

Ramos aseguró que el PAC alcanzará la segunda ronda, pero agregó que la elección es impredecible y no tiene estimado a quién podría enfrentar en dicha instancia, ni anticipó cuántas curules en la Asamblea Legislativa podría ganar su partido.

Rodrigo Chávez, aspirante por el Partido Progreso Social Democrático, acudió a votar en la Escuela Juan Santamaría en Curridabat, a las 9:50 a. m. y luego de ahí se trasladó al Cementerio General, a visitar la tumba de sus padres. Luego de esta escala, el candidato subrayó la necesidad de un cambio “urgente” para el país, y arremetió contra sus oponentes.

“Costa Rica necesita un cambio urgente y ese cambio no puede ser devolverle las llaves a los tres partidos que causaron el desastre que vivimos hoy, y esos partidos tienen nombres y apellidos, se llaman Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana; no se vale darle el poder a un grupo de extrema izquierda como el Frente Amplio y mucho menos a un grupo de extrema derecha comprado por los intereses empresariales, como el Liberal Progresista. Al partido de don Fabricio (Alvarado) le tengo respeto pero me parece que no tiene ni el equipo ni la preparación que se necesita en este momento histórico”, resaltó.