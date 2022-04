Elian Villegas espera que rebaja de ¢100 en gasolina ‘no llegue a Presidencia’

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, espera que los diputados actúen responsablemente y no aprueben la rebaja al impuesto único a los combustibles, que reduciría en ¢100 el litro de gasolina durante 12 meses, pero, a su vez, ocasionaría un hueco fiscal de ¢285.000 millones.

Villegas insistió en que esa propuesta, dispensada de todo trámite en la Asamblea Legislativa, no es responsable con las finanzas públicas y llamó a apoyar las iniciativas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para mitigar el aumento de las tarifas, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Le recomendará al presidente Carlos Alvarado aplicar el veto?, se le consultó al jerarca de Hacienda este lunes. Al respecto contestó: “Yo esperaría que no llegue a Casa Presidencial, yo esperaría, más bien, que la racionalidad se imponga, que entendamos que el proceso de ajuste fiscal, en el que tanto esfuerzo ha puesto el país, es realmente importante de mantener, y que pensar en una propuesta que borra ¢285.000 millones de los ingresos del fisco es realmente muy comprometedor para ese proceso”.

El lunes, en su primera conferencia de prensa como presidente electo, Rodrigo Chaves también llamó a los diputados a no aprobar la iniciativa por el impacto que ocasionaría en las finanzas estatales.

“Yo les pido a los diputados actuales responsabilidad, porque están cortando ingresos del Estado por ¢250.000 millones por año (Hacienda estima que son ¢285.000 millones), y lo que dicen es que el Gobierno buscará a dónde cortar. Y cuando el Gobierno tenga que cortar y le manda la propuesta de corte, ellos tendrán el derecho constitucional de decir sí o no”, comentó el mandatario electo.

“¿Por qué no tienen la visión completa del caso? ‘Cortemos ¢250.000 millones de ingreso y aquí están los ¢250.000 millones que nosotros queremos cortar’. Muy bonito comerse la miel sin tener que picase con las abejas, o las avispas, y eso no me parece a mí justo con el pueblo”, aseveró Chaves.

Ejecutivo insiste con las medidas

El ministro de Hacienda afirmó que los diputados no deben recurrir al impuesto único a los combustibles para atender la crisis en los precios de los hidrocarburos, influenciados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Villegas insistió en que las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo buscan proteger a las personas que usan el transporte público, así como a los productores, mediante acciones que sí son responsables con las finanzas públicas.

Las medidas consisten en fijar un techo temporal al impuesto único, durante 12 meses, para contener los aumentos periódicos que se realizan a dicho tributo.

Asimismo, el Gobierno planteó un descuento en el impuesto de renta, por cada litro de combustible consumido, para los operadores de buses, taxis, transporte de carga y actividades agrícolas.

El crédito fiscal consistiría en deducir del impuesto, que se debe pagar trimestralmente, ¢78,15 por cada litro de gasolina regular comprado, ¢78,15 por litro de gasolina súper y ¢92,40 por litro de diésel.

Otra de las medidas consiste en rebajar el margen de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), correspondiente al rédito para inversión. Esa acción permitiría una rebaja de cerca de ¢15 por litro de gasolina y diésel.

Asimismo, el Ejecutivo planteó reducir, temporalmente, en un 25%, el margen de ganancia que cobran las gasolineras y empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos.

Eso ocasionaría otra rebaja de ¢15 en los combustibles. No obstante, los empresarios del sector se opusieron rotundamente a la iniciativa, y aseguraron que la medida sería “un golpe fulminante” para las gasolineras.

“Ahí están presentadas las propuestas ante la Asamblea Legislativa, hemos sido proactivos en este tema. Lo que pasa es que hay sectores que solo quieren oír de recorte de impuestos y eso no se vale.

“Aquí nosotros hicimos una contrapropuesta que implicaba sacrificios, inclusive de algunos sectores en la parte privada. La respuesta que se dio por algunos de esos sectores fue muy negativa.

“Ahí es donde uno entra a preguntarse ¿qué tan solidarios queremos ser? ¿De qué hablamos cuando decimos que el sacrificio debe ser común?, ‘es común para los demás, pero no para mí’, ‘mi sector no tiene que estar involucrado’, pareciera que son las respuestas”, manifestó el jerarca.