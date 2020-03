“Estamos dando unos beneficios que no tienen tanto sentido, porque yo no estoy nada claro de que le vayan a llegar a la gente que en realidad lo necesita. Muchos de quienes están afectados pueden ser gente que está en la informalidad, que no les van a llegar esos beneficios. Pequeñas empresas, no es mucho lo que van a estar teniendo de alivio. Las grandes empresas sí, hay un respiro importante, pero no es por esas por las que uno estaría preocupado de atender y ayudar.”