Diputado Ariel Robles responde a ofensas de presidente Chaves por cuestionamientos a pauta del ICE

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, respondió a las ofensas que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pronunció este miércoles en su contra, a raíz de los cuestionamientos que el legislador realizó sobre el uso de la pauta estatal en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Robles denunció, el pasado martes en el plenario, que la administración del Instituto está asignando el presupuesto publicitario a dedo y “sin datos científicos” sobre el alcance de los medios y que simplemente otorga recursos “porque le caen bien al Gobierno de la República”.

Este miércoles, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se preguntó que quién era la persona en la Asamblea Legislativa que más ha defendido la pauta publicitaria de canal 7.

De inmediato, él mismo se contestó: “Muy poca gente lo conoce, entonces aclaremos para quienes nos ven; el diputado Ariel Robles que es un comunista, desde mi punto de vista reprimido en el clóset”.

Robles aseguró que los insultos del mandatario evidencian que a él le incomoda que se investiguen “posibles actos de corrupción” en su administración. Además, sostuvo que el proceder del presidente “es la característica de una persona autoritaria con características dictatoriales que reacciona de una forma agresiva”.

“Lo que nos prende son luces de por qué hay que seguir investigando este tipo de cosas. Si alguien como él se molestó, dijo estoy enojado, molesto, y emite los comentarios que emitió, es porque muy posiblemente se están investigando cosas que no le agradan, que le incomodan”, aseveró el diputado.

El diputado frenteamplista Ariel Robles (izquierda) reaccionó este miércoles ante los comentarios emitidos en su contra por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En esa misma línea, el legislador señaló: “Primera vez, yo creo, que tenemos un presidente que utilice esa chabacanería en espacios públicos y no me parece que sea un bonito día hoy para ese tipo de cosas”. Así lo indicó en alusión a que este miércoles se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia.

“Hay un ataque desafortunado en un día como hoy, que se celebra la diversidad y se plantea el hecho de que no puede seguir existiendo en nuestra sociedad la homofobia, la transfobia, la lesbofobia”, sostuvo.

El pasado martes, La Nación publicó que la administración superior del ICE ordenó reducir la publicidad que Kölbi invierte en Teletica, canal 7, pese a que un criterio técnico advirtió de las consecuencias que esto podría tener para la marca de telecomunicaciones.

La administración del ICE instruyó colocar los recursos de publicidad en medios de menor alcance, pese al riesgo de malgastar o perder ese presupuesto.

De hecho, Jacqueline González Jiménez, exdirectora de Estrategia Comercial de Kölbi, fue destituida el pasado 11 de abril después de pedir la explicación técnica que fundamentara la orden de reducir la pauta en canal 7.

El martes, en el plenario legislativo, el diputado Robles lamentó que la institución destituyera a la funcionaria luego de que ella hizo su observación profesional.

“Esta funcionaria catalogó que se daría una pérdida de la inversión, o una reducción del 60% en la población alcanzada. O sea, no le dan plata a aquel porque me critica, o porque no me cae bien. Podría caernos mal a todos los que estamos acá, pero esa no es la lógica con que se invierte en publicidad”, indicó.