Para ilustrar la situación, la exministra dio el siguiente ejemplo: “Nosotros en infectología podríamos decir que somos una burbuja laboral, pero en realidad no, estamos separados en dos grupos, para que un grupo no se contagie y pueda trabajar en caso de que el otro grupo se contagiara, y aunque estemos en el mismo lugar de trabajo, en una oficina cerrada, donde no circula el aire, donde no podemos mantener el 1,8 de distancia, estamos en la obligación de utilizar mascarilla”.