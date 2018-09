“Decidió no atracar en Puntarenas, porque dicen que los bloqueos en las carreteras les van a atrasar los tours, y entonces, si los tours se atrasan, el barco no puede zarpar a tiempo. Si sale un tour y luego hacen un bloqueo y el tour no puede regresar, el barco obviamente tiene que esperar a esos pasajeros y, entonces, el itinerario se les complica totalmente. Esa fue la razón parea que cancelaran el arribo de ese crucero a Puntarenas”, explicó Rivera.