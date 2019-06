“Yo logré ganar la apertura, pero después lo que pasó fue que, cuando empecé a presentar mociones para que vinieran comparecientes y avanzar en la investigación, me las rechazaban todas, por unanimidad. En realidad, yo misma retiré la investigación porque no me iban a dejar avanzar. Todas las investigaciones que yo estaba pidiendo, no me las daban”, dijo Vega este miércoles.